對陳時中仇恨值高 王世堅大膽預測柯文哲「棄黃保蔣」

台北市議員王世堅中午接受「POP撞新聞」訪問時，主持人黃暐瀚問到前總統陳水扁對北市選舉棄保的分析，王世堅大膽預測因台北市長柯文哲對陳時中的仇恨值，且柯是由醫從政的「一哥」，為保有這個光環，這仇恨值可能最後一刻會找國民黨合作，放棄黃珊珊。

王世堅先推崇陳水扁的政政治分析向來精準，除了陳水扁過去參選經驗外，也當過民進黨主席，主導過別人參選的選舉，是國內極少數能分析選舉如此細微精緻的人，準確率很高。但王世堅認為，這次市長選舉，與陳水扁的分析有點不一樣，選民不會覺得這次市長選舉沒有聽從黨指示去投票，就是背棄黨，所以會是「三腳督」的情況，不會發生棄保。

但王世堅也說，如果棄保，是柯文哲的動作。他說，因柯文哲對陳時中的仇恨值，他是由醫從政的「一哥」，自認這個十字架只能自己背，當另一名優秀的醫生參選，柯文哲要想保有專屬光環，所以柯文哲對誰都沒這麼嗆，但對陳時中最嗆，因這個仇恨值，可能最後一刻，柯會找國民黨合作，放棄黃珊珊。

王世堅還說，因仇恨值可能會做出非理性行為，這可能性很高，「否則為什麼有吳三桂？」他覺得柯文哲不希望民進黨在台北市贏，「柯文哲太鬼了，我是柯學家」。王世堅還說，蔣萬安都「尊柯」，沒有批評，講柯都很文雅。

王世堅也被問到誰對市政最熟，他秒回是黃珊珊，但也說陳時中的市政顧問團最強。另被問到選會當選，王世堅說，現在看不太出來，但陳時中在這幾次民調中，看好度是陳時中比較高。