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防BA.5！新北堅守「吃午餐用隔板」 將補助小一新生購買
教育部正在擬定開學防疫計畫，新北市長侯友宜表示，目前中央還在研擬，一切都會尊重中央，在校園防疫上會全力配合。新北市教育局長張明文補充，經開會討論，新北還是會堅守午餐使用隔板，口罩戴好是最安全，落實校園防疫。
張明文表示，停課標準教育部跟指揮中心會議尚未定案，大方向是照上學期停課標準跟防疫措施，沒有太改變，因為要備戰，有另外一波疫情，碰上開學，準備工作提醒學校跟家長要在生活落實，在防疫意識跟生活習慣都已經養成，身體狀況有疑慮就先快篩不去學校上課，全程戴口罩。
張明文指出，新北特別的是，還是會堅守午餐使用隔板，教育局有跟教師、家長防疫會議中有共識，午餐時間還是準備隔板，不要交談，專心吃飯，口罩戴起來還是最安全，也會針對新北市國小一年級新生補助100元，由學校統一協助購買，在校園中落實防疫是最重要工作，停課標準也會依照中央訂定來實施。
針對校園是否開放，張明文表示，中央跟全國早就開放，沒有限制，現在是鼓勵打疫苗，落實防疫措施，進校園要有兩劑疫苗證明，其他就按照一般規定開放校園，場地租借跟校園開放全國都是一樣標準。
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