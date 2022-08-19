快訊

出國日子不遠了？蔡總統：已請政院評估開放邊境

林智堅回新竹操盤？從沈慧虹新浮木 看柯家班恩仇錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防BA.5！新北堅守「吃午餐用隔板」 將補助小一新生購買

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
教育部正在擬定開學防疫計畫，新北市長侯友宜表示，目前中央還在研擬，一切都會尊重中央，在校園防疫上會全力配合。記者江婉儀／攝影
教育部正在擬定開學防疫計畫，新北市長侯友宜表示，目前中央還在研擬，一切都會尊重中央，在校園防疫上會全力配合。記者江婉儀／攝影

教育部正在擬定開學防疫計畫，新北市長侯友宜表示，目前中央還在研擬，一切都會尊重中央，在校園防疫上會全力配合。新北市教育局長張明文補充，經開會討論，新北還是會堅守午餐使用隔板，口罩戴好是最安全，落實校園防疫。

張明文表示，停課標準教育部跟指揮中心會議尚未定案，大方向是照上學期停課標準跟防疫措施，沒有太改變，因為要備戰，有另外一波疫情，碰上開學，準備工作提醒學校跟家長要在生活落實，在防疫意識跟生活習慣都已經養成，身體狀況有疑慮就先快篩不去學校上課，全程戴口罩。

張明文指出，新北特別的是，還是會堅守午餐使用隔板，教育局有跟教師、家長防疫會議中有共識，午餐時間還是準備隔板，不要交談，專心吃飯，口罩戴起來還是最安全，也會針對新北市國小一年級新生補助100元，由學校統一協助購買，在校園中落實防疫是最重要工作，停課標準也會依照中央訂定來實施。

針對校園是否開放，張明文表示，中央跟全國早就開放，沒有限制，現在是鼓勵打疫苗，落實防疫措施，進校園要有兩劑疫苗證明，其他就按照一般規定開放校園，場地租借跟校園開放全國都是一樣標準。

新北市長 疫情

延伸閱讀

因應BA.5延後開學？ 莊人祥：沒聽說有此打算

BA.4首起家庭群聚 未延後開學

中小學開學防疫新制曝光 第4周擬啟動「個別快篩配套假」

黃珊珊批3+11疫情破口 陳時中：疫情是人與病毒作戰

相關新聞

交通部指新北仍在修汐東線報告 侯友宜駁：在交通部

新北市長侯友宜日前在專訪提及汐東線尚未核定，並說行政院長蘇貞昌來視察時以為會宣布核定，但是落空。交通部昨日回應指未核定，...

耗資6600萬修復 板橋放送所8月27日點燈亮相

新北市定古蹟「台北放送局板橋放送所」耗資6600萬及一年多的修復，將在8月27日晚上7時啟動點燈，並將由OT營運的當代傳...

防BA.5！新北堅守「吃午餐用隔板」 將補助小一新生購買

教育部正在擬定開學防疫計畫，新北市長侯友宜表示，目前中央還在研擬，一切都會尊重中央，在校園防疫上會全力配合。新北市教育局...

經典名曲車站到春夏秋冬 原創將重現還原當初創作初衷

在新北市政府與黃金博物館支持下，第三屆九份媽祖音樂季，林垂立由車站迎向春夏秋冬演唱會，明天（20日）在九份昇平戲院登場，...

防人孔變道路殺手 新北e網打盡

新北市馬路上總計有30萬個人孔蓋，若有不平整可能引發危險，震動也引起鄰近民宅抱怨。新北水利局每3個月就巡檢一次所管轄的6...

環狀線虧損高 新北明年接手遭質疑

捷運環狀線營運權將於明年1月交還新北市，但有議員質疑，環狀線虧損超過7億元，營運權明明是在北捷手上，虧損卻是新北要處理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。