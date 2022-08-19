交通部指新北仍在修汐東線報告 侯友宜駁：在交通部

新北市長侯友宜日前在專訪提及汐東線尚未核定，並說行政院長蘇貞昌來視察時以為會宣布核定，但是落空。交通部昨日回應指未核定，是因為新北市府正在修改綜合規畫報告。新北市長侯友宜今早受訪說，汐東線已過環評，正在交通部即將報給行政院核定，盼汐東線能盡快核定，需要地方配合的會全力以赴。

侯友宜日前在專訪中提及汐東線說，很多工程都已經做完，目前就是要等行政院核定，然而當天以為蘇貞昌來視察會宣布核定，希望卻落空。

交通部昨晚回應指出，汐東線綜合規畫報告3月15日經交通部捷運委員會審議原則通過，請新北市府依審查結論修正報告書內容。新北市府5月24日將修正報告書函報交通部，但因計畫尚有中央與地方經費分擔原則未達共識，經交通部鐵道局多次與市府協商，8月5日下午達成共識，而蘇貞昌是8月5日上午視察，因新北市政府修正規畫報告尚未完成，因此僅能就計畫表達原則支持。

侯友宜今日上午受訪表示，汐東線跟基隆捷運是兩個不一樣的個案，汐東線已經過環評，正在交通部即將報給行政院核定，希望汐東線能夠盡快的核定，如果過程當中需要地方配合的，配合不管在經費、在任何方式，我們都會全力以赴。