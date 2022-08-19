耗資6600萬修復 板橋放送所8月27日點燈亮相
新北市定古蹟「台北放送局板橋放送所」耗資6600萬及一年多的修復，將在8月27日晚上7時啟動點燈，並將由OT營運的當代傳奇文化藝術基金會，獻演莎翁時尚音樂劇仲夏夜之夢。此外，8月27、28日2天規畫別出心裁的草原舊物市集，園區內板橋故事屋、古蹟樂高展，將配合全國古蹟日展至9月25日。
板橋放送所過去曾是日治時期的廣播設施，水平線條與弧線設計的現代主義初期風格是特點，2015年指定為市定古蹟，2021年才做第二期本體修復工程，總經費6600萬元。
新北市文化局長龔雅雯說，板橋放送所自2021年爭取到古蹟本體的修復工程預算後，開始修復，並甄選出當代傳奇文化藝術基金會（當代傳奇劇場）進駐OT營運，預計明年6月全區開放，將有光影數位劇場、板橋故事屋、親子劇場、舞者Café等藝文空間，成為科技與表演藝術的放送基地。
除音樂劇饗宴外，8月27、28日2天還規畫草原舊物市集，同時園區內工廠B也將打造親子劇場，展出樂高古蹟展，內容包含板橋放送所共5組大型古蹟樂高模型，呈現新北文化局推廣文化資產的成果。而園區未來活化亮點之一的車庫，也將成為板橋故事屋，內容包含板橋主題書籍、栗山俊一介紹、放送所文物展示、藝文類圖書等，邀民眾前來體驗。
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