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經典名曲車站到春夏秋冬 原創將重現還原當初創作初衷

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
林垂立除詮釋經典名曲「車站」與「春夏秋冬」外，也將發表新作「金瓜石」。圖／主辦單位提供
林垂立除詮釋經典名曲「車站」與「春夏秋冬」外，也將發表新作「金瓜石」。圖／主辦單位提供

在新北市政府與黃金博物館支持下，第三屆九份媽祖音樂季，林垂立由車站迎向春夏秋冬演唱會，明天（20日）在九份昇平戲院登場，除可欣賞「車站」與「春夏秋冬」創作者林垂立詮釋經典創作外，也將發表新作「金瓜石」，免費進場，因席次有限，演唱會將同步採線上直播。

信奉媽祖的林垂立，有感於在其創作之路與人生受到媽祖護佑，很多創作的作品靈感來自第二個故鄉金瓜石，這次演唱會同時將發表新的作品「金瓜石」。

林垂立說，「金瓜石」這首歌，描寫的茶壺山、太平洋、水湳洞、祈堂廟、金瓜山、黃金路線以及熟悉的菅芒花和櫻花樹等，均是他生活中熟悉的日常與常景，金瓜石的美及對曾經出外打拚的人而言，也盡是滿溢的鄉愁。

長久以來推廣本土流行音樂的林垂立，「金瓜石」新作發表，是他久居金瓜石近30年來一直懸念在心，希望可以把美麗的新故鄉，無論是美麗的景及滋養他創作靈感與生命故事的金瓜石，透過音樂與歌曲的創作，分享給所有人。

這次演唱林垂立將其過去發表的「車站」、「春夏秋冬」、「往事甭提起」等作品，重新編曲並還原當初創作的初衷，以原創者原汁原味的演唱方式，帶領聽眾進入歌曲原創的心情故事和領略作品創作的意境。

林垂立表示，台灣本土音樂融入文化及在地化可以讓音樂具有文創加值的提升，這也是他目前著力進行的目標，也需要代代相傳與世代接軌，並期待可以吸引更多年輕人參與，讓台語流行音樂在文化層面的基底下創造出更多新的元素，也讓台語音樂文化得以延續與傳承，透過音樂作品讓國內外的民眾更能認識一個地方的文化、了解當地具有的風土民情和故事。

出生與成長在基隆的林垂立，當初以基隆的故事背景創作「車站」這首歌，如今，繼融合有人文、地景、風華的「金瓜石」新作後，將會以他的出生地基隆為歌曲的創作，再有新作品的呈現與發表。

第三屆九份媽祖音樂季，林垂立由車站迎向春夏秋冬演唱會，現場入場民眾均需配合相關防疫規定及戴好口罩，演唱會20日下午3點開始，2點半進場，3點40分可經由林垂立FB粉絲頁欣賞現場直播畫面。

金瓜石 演唱會 媽祖

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