台南共照雲上周出包誤傳1.5萬確診 議員再爆名字也誤植

「台南共照雲」系統維護與重啟，誤觸訊息發送功能，導致部分民眾收到錯誤居家隔離相關簡訊，台南市議員蔡筱薇今天在議會質疑衛生局管控系統失靈，共照雲誤傳確診訊息，錯誤的擴散消息與胡亂匡列造成市民恐慌；衛生局長許以霖表示，訊息誤發案件為系統備份維護後，連帶簡訊系統重啟所導致，已及時發現原因並完成處理，影響並無擴大，

許以霖也說明，此次錯誤是對過去確診個案及其同住者再次發送關懷簡訊，並不會造成隱藏黑數，也對中央的數據統計無任何影響，未來也將會盡量避免此事發生。回覆已指示相關單位改進，確保同樣的情況不會再發生。

市議員蔡旺詮也指出，上星期傳出台南共照雲出包的狀況，1萬5千人收到居隔簡訊，友人也曾反映，隔離簡訊的個人資料錯誤，為防範BA.4、BA.5疫情即將來襲，呼籲市府應該以更精確的態度來列管確診者資料，守護市民安全。

蔡旺詮說，手機、簡訊、LINE，已成為防疫的重要一環，須更注重訊息通知的精確度。友人反應兄妹確診，收到的隔離通知簡訊，將「程」誤植為「陳」。其母親收到自主管理通知，「江」被誤植為「姜」，連名字也寫顛倒。當天接到市府關懷電話，對其基本資訊似乎也有誤植，雞同鴨講了幾分鐘，才將個人資料更正完成。

許以霖表示，資料誤植並非常態，會請相關人員多加注意，防疫與醫護人員並未鬆懈，將對BA.4、BA.5疫情嚴陣以待。

蔡旺詮提到日前服務處接獲一起求助案件，一名日籍確診者急需有人替他遞送藥物。因不會說中文，由其主治醫師代為求助，服務處聯絡疾管科，衛生局同仁也立即處理，肯定衛生局的效率。

許以霖說，目前越南與印尼語的需求最大，有專門聘請通譯員以電話訪問，其他語言則未常駐翻譯，需請教專業人士，但相關系統也有英文介面，未來會更加注意外籍確診者的語言溝通問題。

蔡筱薇提到衛生局鼓勵長輩打疫苗的獎勵領取方式太繁複提出意見，目前禮券缺貨，要事後持相關證件補領，衛生局說內部正在研擬領取的統一性，也保證注射疫苗的長輩一定都能領到獎勵品。

台南市為鼓勵長者完整接種COVID-19疫苗，65歲以上及55歲以上具原住民身分者，接種任1劑次、廠牌疫苗，均可領取2劑單劑型家用快篩試劑及500元以下禮券或禮品；活動自即日起延長至8月31日，9月9日截止領取