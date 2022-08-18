台南老人假牙補助「限制名額」 不分黨派議員都有意見

台南在賴清德擔任市長時開始補助65歲以上長者裝假牙，今天議會業務質詢，多名議員關切補助經費減少及有數量限制，每間診所從過去每月5人減為3人，造成想裝假牙的長輩不知要等多久，補助假牙德政美意打折扣，要求將目前假牙補助預算1億元至少提高到1億5千萬元，也取消診所名額限制；衛生局長許以霖說明近4年假牙經費約都1億元，明年還會再增加，對於議員要求提高補助的額度會再討論。

民進黨議員吳通龍表示，補助老人假牙是市府的德政，但要做社會福利應該就不要有數量限制，且預算應提高到1億5千萬元。國民黨蔡淑惠建議說，補助假牙有限制條件但不要限制年度的人數，錢真的不夠可以動用第二預備金，就不會有民怨。

許以霖表示，從民國108年起補助假牙經費從1億3千萬、1億元、9千9百萬元，今年再增加到1億289萬，這幾年維持平穩，每年都維持1億元左右，會向市長報告，在財政許可下再爭取增加。

無黨籍議員穎艾達利指出，老人裝假牙更急迫，對老人健康及社交會更好，假牙補助讓長者口腔健康可以改善，市府應取其輕重，經費增加約1千多萬元，長者的健康可以達到改善，且讓補助款一致性，也讓參與的牙科診所行政更便利。

民進黨議員李啟維說，以前每家診所每月限5個，現在減少為3個，造成長輩還要等很久。因長輩想找信任的該所，請市府不要只看整體數字，不需管控診所名額，他以民進黨新北市長參選人林佳龍提出未來若當選，計畫每年編列5億元預算幫65歲以上長者免費裝假牙，代表台南市福利政策受到肯定，但限額作法讓美意打折扣。

許以霖說，以前沒有管控名額，可能出現有的診所申請1百件，有的診所卻沒有，現在管控每月3件是兼顧照顧老人及裝假牙的品質。

衛生局表示，2019年至2022年共計編列4億3279萬，至7月底共計申請1萬5444案，目前已完成1萬3415案。為維護品質，每月院所可受理申請案件有限，請先與合約院所預約時間，避免久候。