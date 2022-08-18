提升執勤效率！北市AI智慧巡邏系統 提高警方巡邏、臨檢辨識度
隨著時代進步，科技日新月異，AI技術更是被廣為開發及應用。台北市政府資訊局聯合台北市政府警察局推出「AI智慧巡邏系統」，新開發的「車載式巡邏系統」及「穿戴式即時影像設備」，分別應用於路上巡邏或下車臨檢，可快速辨識可疑車牌，功能包含GPS定位追蹤，另有SOS緊急按鈕，調派警力支援，一網打盡所有嫌犯，提升執勤效率及落實科技執法。
為了提升執勤效率，「車載式巡邏系統」及「穿戴式即時影像設備」，可以快速辨識車牌，若發現異常還會發出提醒，並結合「動態座標分享功能」，巡邏車發現可疑車輛時，可以通報APP，將當前座標、移動軌跡、目標資訊等傳送至指揮中心，以利警方追查。
穿戴式裝備包含「SOS緊急按鈕」，可以即時與指揮中心聯繫，調派鄰近的警力前往支援。用以改善過去警員巡邏執勤時，使用手持設備、手動方式查詢可疑車牌，耗費時間與人力的狀況，以達到科技執法的效率。
此外，在執行效益上，主要分別應用於路上巡邏或下車臨檢，車載式巡邏設備具有AI辨識功能，可將辨識結果結合GPS座標，匯整至大數據平台，有助日後分析搜查；穿戴式即時影像設備提供即時影像及事件通報，爭取現場應變時效並讓警局後端快速掌握狀況。
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