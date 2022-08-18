議員質疑環狀線虧損高 新北：疫情影響、努力賺回來
捷運環狀線營運權將於明年1月交還給新北市，但有議員質疑，環狀線虧損超過7億元，營運權明明是在北捷手上，虧損卻是新北要處理，應該要雙北各自分一半，也有議員建議，可比照區段式，各自依照地區營收才算公平。新北市捷運局長李政安表示，主因是疫情影響，會鼓勵民眾多用大眾運輸，把虧損賺回來。
新北捷運局統計，2020年的平日均運量為3萬6430人次，2021年平日均運量則為3萬8800人次，而今年截至7月份，平日均運量為4萬3238人次，已超過前2年平日均運量人次。
民進黨籍議員李坤城質疑，環狀線虧損快10億元，明年1月新北市將接手營運權，卻是接手爛攤子，環狀線營運權過去是在北捷手上，虧損卻是算在新北的頭上。今天是新北市在審決算報告，卻拿北市沒輒，這是新北市議員的無奈，就算虧錢也無法抗議。
李坤城指出，光是淡海輕軌虧損的部分，市府就已經負擔許多，現在又要負責環狀線，也不要都推給疫情、戰爭、缺工缺料，現在為了環狀線營運權，北捷還嗆新北有人力不足問題，脖子被人掐著，剩下不到半年就要接手營運權，相關內容到底處理好了沒？
國民黨籍議員周勝考也說，新北每年都有編列預算給環狀線，有虧損還補貼給北捷，現在有虧損就應該要算在北捷頭上，怎麼會是新北。新北市審計處長張志乾答詢，依照契約新北市自負盈虧。
周勝考認為，許多新北市民每天都要搭乘環狀線，從新店、板橋、蘆洲、新莊等地往台北上班上課，下班時間再搭回家，他提議乾脆以淡水河為分界，比照交通局的模式用區段式，新北段由新北捷運公司營收，台北端由台北營運。
針對虧損問題，李政安說明，合約問題就按合約內容走，今年運量跟虧損狀況都比去年好，去年是虧損5億多元，今年至7月是虧損2億多元，主要是受到疫情大環境因素影響，導致虧損金額高。現在疫情趨緩，會鼓勵民眾多利用大眾運輸，希望把虧損部分補回來。目前有建議北捷增加業外收入，如廣告跟停車場收費等方式，而接手營運後，至少可以省下委託管理費。
李政安表示，營運權相關人力計畫等，都有按照計畫流程走，會在8至9月辦理說明會，了解相關人員是否繼續留下意願，也考慮員工表現提供優渥薪資，不夠人力的部分也會盡快招募。至於路線問題，李政安說會研究看看，因為有法條相關規定要了解。
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