快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員質疑環狀線虧損高 新北：疫情影響、努力賺回來

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
捷運環狀線營運權將於明年1月交還給新北市。圖／聯合報系資料照
捷運環狀線營運權將於明年1月交還給新北市。圖／聯合報系資料照

捷運環狀線營運權將於明年1月交還給新北市，但有議員質疑，環狀線虧損超過7億元，營運權明明是在北捷手上，虧損卻是新北要處理，應該要雙北各自分一半，也有議員建議，可比照區段式，各自依照地區營收才算公平。新北市捷運局長李政安表示，主因是疫情影響，會鼓勵民眾多用大眾運輸，把虧損賺回來。

新北捷運局統計，2020年的平日均運量為3萬6430人次，2021年平日均運量則為3萬8800人次，而今年截至7月份，平日均運量為4萬3238人次，已超過前2年平日均運量人次。

民進黨籍議員李坤城質疑，環狀線虧損快10億元，明年1月新北市將接手營運權，卻是接手爛攤子，環狀線營運權過去是在北捷手上，虧損卻是算在新北的頭上。今天是新北市在審決算報告，卻拿北市沒輒，這是新北市議員的無奈，就算虧錢也無法抗議。

李坤城指出，光是淡海輕軌虧損的部分，市府就已經負擔許多，現在又要負責環狀線，也不要都推給疫情、戰爭、缺工缺料，現在為了環狀線營運權，北捷還嗆新北有人力不足問題，脖子被人掐著，剩下不到半年就要接手營運權，相關內容到底處理好了沒？

國民黨籍議員周勝考也說，新北每年都有編列預算給環狀線，有虧損還補貼給北捷，現在有虧損就應該要算在北捷頭上，怎麼會是新北。新北市審計處長張志乾答詢，依照契約新北市自負盈虧。

周勝考認為，許多新北市民每天都要搭乘環狀線，從新店、板橋、蘆洲、新莊等地往台北上班上課，下班時間再搭回家，他提議乾脆以淡水河為分界，比照交通局的模式用區段式，新北段由新北捷運公司營收，台北端由台北營運。

針對虧損問題，李政安說明，合約問題就按合約內容走，今年運量跟虧損狀況都比去年好，去年是虧損5億多元，今年至7月是虧損2億多元，主要是受到疫情大環境因素影響，導致虧損金額高。現在疫情趨緩，會鼓勵民眾多利用大眾運輸，希望把虧損部分補回來。目前有建議北捷增加業外收入，如廣告跟停車場收費等方式，而接手營運後，至少可以省下委託管理費。

李政安表示，營運權相關人力計畫等，都有按照計畫流程走，會在8至9月辦理說明會，了解相關人員是否繼續留下意願，也考慮員工表現提供優渥薪資，不夠人力的部分也會盡快招募。至於路線問題，李政安說會研究看看，因為有法條相關規定要了解。

新北市捷運局長李政安表示，主因是疫情影響，會鼓勵民眾多用大眾運輸，把虧損賺回來。記者江婉儀／攝影
新北市捷運局長李政安表示，主因是疫情影響，會鼓勵民眾多用大眾運輸，把虧損賺回來。記者江婉儀／攝影
民進黨籍議員李坤城質疑，環狀線虧損快10億元，明年1月新北市將接手營運權，卻是接手爛攤子。記者江婉儀／攝影
民進黨籍議員李坤城質疑，環狀線虧損快10億元，明年1月新北市將接手營運權，卻是接手爛攤子。記者江婉儀／攝影

捷運環狀線 北捷 疫情

延伸閱讀

延伸五泰輕軌 新北將推動泰板輕軌串連軌道建設

綠營批侯友宜到宜蘭是為選總統 新北市府：交流取經

蘇貞昌指補助1400億元 新北捷運局反擊：只補助188億元

林佳龍競辦批評 新北停車場興建進度嚴重落後其他縣市

相關新聞

汙水接管率近10年降速約3倍 議員批：柯文哲任內推動慢

北市議會下午工務部門質詢，議員汪志冰指出，目前全市汙水接管率達81.01%雖居全國之冠，但104年柯文哲上任後每年接管率...

精神病人的「做工俱樂部」 他們都是正常人

3月春日的早上，臺北松山區僻靜的巷弄裡，垂掛著聖誕樹藤的大門靜靜敞開，陽光斜灑在木製窗格上，帆布屋簷底下的「真福之家（Eden Clubhouse）」掛布自2017年悄悄掛上，在左鄰右舍的綠意與鐵窗間低調暉映。

提升執勤效率！北市AI智慧巡邏系統 提高警方巡邏、臨檢辨識度

隨著時代進步，科技日新月異，AI技術更是被廣為開發及應用。台北市政府資訊局聯合台北市政府警察局推出「AI智慧巡邏系統」，新開發的「車載式巡邏系統」及「穿戴式即時影像設備」，分別應用於路上巡邏或下車臨檢，可快速辨識可疑車牌，功能包含GPS定位追蹤，另有SOS緊急按鈕，調派警力支援，一網打盡所有嫌犯，提升執勤效率及落實科技執法。

議員質疑環狀線虧損高 新北：疫情影響、努力賺回來

捷運環狀線營運權將於明年1月交還給新北市，但有議員質疑，環狀線虧損超過7億元，營運權明明是在北捷手上，虧損卻是新北要處理...

民生悠活節首次登場 消費集章還能換精美禮物

台北市大民生地區商業發展促進會今年首度辦理「民生悠活節」，希望傳達民生商圈不同的生活氛圍，8月20日將在民生公園辦理星空...

北市社宅擬推「青銀共居」 議員籲就不同族群規劃共居

北市都發局規劃用降低租方式推動社宅「青銀共居」，讓住民使用共同的廚房及休憩空間。議員鍾沛君指出，青銀共居的出發點很好，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。