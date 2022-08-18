民生悠活節首次登場 消費集章還能換精美禮物

台北市大民生地區商業發展促進會今年首度辦理「民生悠活節」，希望傳達民生商圈不同的生活氛圍，8月20日將在民生公園辦理星空電影院活動，9月初還會舉辦市集園遊會，今年首屆活動更邀請到和民生社區有深厚淵源的國民黨台北市長參選人蔣萬安和中廣董事長趙少康代言，邀請民眾一起品嘗民生社區的咖啡和美食。

民生悠活節將於20日在民生公園辦理星空電影院活動，現場將設25個攤位，當天還會播放玩具總動員4電影，民眾憑8月份在民生社區商圈店家消費的發票或收據就能兌換限量小禮物；8月20日至10月20日舉辦消費集章抽獎活動，9月2日至4日也會在民生公園舉辦市集園遊會。

台北市副市長黃珊珊說，民生社區臥虎藏龍，也是優質住宅區，台北市能找到這麼優質的住宅區真的不多，民生社區過去沒有整合型的活動，如今因為促進會成立整合了店家，現在商業處輔導最成功的案例就是天母，每年萬聖節活動吸引上萬人參加，建立商圈特色。

大民生地區商圈發展促進會理事長、台北市議員秦慧珠說，促進會努力結合地方相關人士、里長和產業界代表，去年成立促進會，希望為民生社區盡一點力，今年提案辦活動，是民生社區成為商圈後第一次，邀請到蔣萬安代言社區裡的咖啡、趙少康代言巷弄美食，之後也希望可以邀請黃珊珊代言。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和說，老社區適合慢活和小旅行，民生社區是社區型的商圈，很適合慢活，全世界都在倡導低碳永續，這是一個很好的方式，相信星空電影院會是一個很棒的體驗。