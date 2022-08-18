快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

喝一口茶好難 汐止農會辦親子體茶製茶趣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會舉辦親子製茶體驗活動，參加的大小朋友都直呼，真很太難了，要喝杯茶真的太不容易。圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會舉辦親子製茶體驗活動，參加的大小朋友都直呼，真很太難了，要喝杯茶真的太不容易。圖／觀天下有線電視提供

要喝一口好茶真的很不容易，今(18)日汐止農會舉辦親子製茶體驗活動，帶著學員及小朋友到茶莊去，實際體驗怎麼製茶，光是雙手浪菁、揉捻茶葉就要一、二個鐘頭，也讓參加的大小朋友都直呼，真很太難了，要喝杯茶真的太不容易。

天然茶莊老闆蔡旭志表示，這次和汐止農會舉辦有機製茶體驗活動，主要是希望讓大家知道汐止是有產茶葉的，汐止也是一個茶業興盛輝煌的歷史，包括大坑地區也是包種茶的發源地，也藉由活動的過程，讓小朋友體驗到其實每一口茶都得來不易，從開始採收、到進來的揉捻、製作，都是很辛苦的付出，也知道珍惜食物，也是食農教育重要的一環。

蔡旭志指出，今天體驗步驟帶學員從浪菁開始，在浪的過程中體會茶氣的變化，接下來就是紅茶的重點，就是揉捻，需要靠兩隻手的力量、肩膀的力量、全身的力量去揉捻，將細胞壁去破壞，讓氧氣能進去，產生氧化作用，進而做出好的紅茶，用手揉的話大概就要兩個小時，大家都揉的很辛苦，但也才知道一杯茶得來不易。

學員胡朝進說，感謝汐止區農會辦的製茶體驗，過程體驗製茶真的很辛苦，現在好在有機器可以代替，如果都人工的話，揉捻茶很辛苦，像現在天氣這麼熱，在外面採茶也很辛苦，所以，真的要珍惜每一口茶都得來不易。

民眾說，小朋友一直都不知道茶怎麼來的，所以，今天才會報名製茶體驗，讓孩子知道從採收到最後變成茶湯的過程，是非常棒的體驗。小朋友說，活動真的非常好玩，可以體驗怎麼做茶還有可以把茶葉帶回家泡，很開心。

汐止 農會 茶葉

延伸閱讀

不讓麻豆文旦專美於前 下營農會「A贏」文旦搶市

影／汐止警方取締酒駕 才開張20分鐘抓3起醉機車騎士

共餐解封 汐止鄉長里長輩開心打菜外帶便當

鹿港農會研發推「讚豆雞」 創造黑豆銷售通路

相關新聞

汙水接管率近10年降速約3倍 議員批：柯文哲任內推動慢

北市議會下午工務部門質詢，議員汪志冰指出，目前全市汙水接管率達81.01%雖居全國之冠，但104年柯文哲上任後每年接管率...

精神病人的「做工俱樂部」 他們都是正常人

3月春日的早上，臺北松山區僻靜的巷弄裡，垂掛著聖誕樹藤的大門靜靜敞開，陽光斜灑在木製窗格上，帆布屋簷底下的「真福之家（Eden Clubhouse）」掛布自2017年悄悄掛上，在左鄰右舍的綠意與鐵窗間低調暉映。

提升執勤效率！北市AI智慧巡邏系統 提高警方巡邏、臨檢辨識度

隨著時代進步，科技日新月異，AI技術更是被廣為開發及應用。台北市政府資訊局聯合台北市政府警察局推出「AI智慧巡邏系統」，新開發的「車載式巡邏系統」及「穿戴式即時影像設備」，分別應用於路上巡邏或下車臨檢，可快速辨識可疑車牌，功能包含GPS定位追蹤，另有SOS緊急按鈕，調派警力支援，一網打盡所有嫌犯，提升執勤效率及落實科技執法。

議員質疑環狀線虧損高 新北：疫情影響、努力賺回來

捷運環狀線營運權將於明年1月交還給新北市，但有議員質疑，環狀線虧損超過7億元，營運權明明是在北捷手上，虧損卻是新北要處理...

民生悠活節首次登場 消費集章還能換精美禮物

台北市大民生地區商業發展促進會今年首度辦理「民生悠活節」，希望傳達民生商圈不同的生活氛圍，8月20日將在民生公園辦理星空...

北市社宅擬推「青銀共居」 議員籲就不同族群規劃共居

北市都發局規劃用降低租方式推動社宅「青銀共居」，讓住民使用共同的廚房及休憩空間。議員鍾沛君指出，青銀共居的出發點很好，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。