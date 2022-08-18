喝一口茶好難 汐止農會辦親子體茶製茶趣

要喝一口好茶真的很不容易，今(18)日汐止區農會舉辦親子製茶體驗活動，帶著學員及小朋友到茶莊去，實際體驗怎麼製茶，光是雙手浪菁、揉捻茶葉就要一、二個鐘頭，也讓參加的大小朋友都直呼，真很太難了，要喝杯茶真的太不容易。

天然茶莊老闆蔡旭志表示，這次和汐止農會舉辦有機製茶體驗活動，主要是希望讓大家知道汐止是有產茶葉的，汐止也是一個茶業興盛輝煌的歷史，包括大坑地區也是包種茶的發源地，也藉由活動的過程，讓小朋友體驗到其實每一口茶都得來不易，從開始採收、到進來的揉捻、製作，都是很辛苦的付出，也知道珍惜食物，也是食農教育重要的一環。

蔡旭志指出，今天體驗步驟帶學員從浪菁開始，在浪的過程中體會茶氣的變化，接下來就是紅茶的重點，就是揉捻，需要靠兩隻手的力量、肩膀的力量、全身的力量去揉捻，將細胞壁去破壞，讓氧氣能進去，產生氧化作用，進而做出好的紅茶，用手揉的話大概就要兩個小時，大家都揉的很辛苦，但也才知道一杯茶得來不易。

學員胡朝進說，感謝汐止區農會辦的製茶體驗，過程體驗製茶真的很辛苦，現在好在有機器可以代替，如果都人工的話，揉捻茶很辛苦，像現在天氣這麼熱，在外面採茶也很辛苦，所以，真的要珍惜每一口茶都得來不易。

民眾說，小朋友一直都不知道茶怎麼來的，所以，今天才會報名製茶體驗，讓孩子知道從採收到最後變成茶湯的過程，是非常棒的體驗。小朋友說，活動真的非常好玩，可以體驗怎麼做茶還有可以把茶葉帶回家泡，很開心。