汐止長安里台鐵閒置地髒亂 整頓清空變乾淨
在汐止長安里，緊鄰五堵火車站有一塊台鐵用地，長期以來鐵皮木板屋閒置，在沒有管理的情況下顯的髒亂，所以，在地方反應後，現在已經整個清空變乾淨，長安里長楊清風希望能夠進行綠美化，讓門面更好。
長安里長楊清風指出，五堵火車站旁的長安路早期有兩個小木屋，因為長期失修雜亂不堪，因為，是火車站門面，有部門民眾經過認為環境髒亂，希望能夠改善，經過鑑界之後，是台鐵的土地，他們也請廠商來整理，目前的狀況整理的非常乾淨。
五堵火車站從長安路側出來，往大同路方向的路口，現在整理清空後，環境差很多，只是因為目前地面還是不平整，為了安全起來還是先圍上了鐵圍籬，民眾說看起來乾淨多了，但還是希望能再進行綠美化。
楊清風表示，原本的構想是能做綠美化，像小公園一樣景觀看起來更舒服，但是因為台鐵也有自己的規定，目前先用圍籬圍起來，等驗收後會行文認養，再進行步植栽綠美化，希望這個願望能早日達成。
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