萬里高山地瓜開賣 線上宅配到家品嚐好滋味

萬里區高山地瓜進入採收期，因為海拔比較高的關係，產量有限、品質更是有口皆碑，萬里區公所邀請到天菜大廚來教大家將簡單的地瓜變化出不同的料理，可產地購買，還有線上宅配服務，多元的選擇品嚐到萬里高山地瓜的好滋味。

淋上紅通通的香辣醬的川式地瓜涼麵、以在地的地瓜吐司包夾手切冰，還有萬里蟹與萬里高山地瓜的絕妙組合地瓜蟹肉餅，道道都色香味俱全。但可別以為只有這些，公所還請到金牌調酒大師，來示範調製消暑、營養又健康的地瓜能量飲，超適合這個盛夏飲用，既高纖又消暑。

萬里區長粘雪琴說，順應民眾的購物習慣，今年萬里的高山地瓜，除了產地購買，還能夠選擇線上訂購宅配到家，若是來到產地購買，可以一併到萬里山區的景點走走，若是防疫不出門，還有線上宅配服務，多元的選擇，就是要讓民眾能夠更輕易的品嚐到萬里高山地瓜的好滋味。