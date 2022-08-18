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邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

防疫好物又保庇 瑞芳議員送媽祖口罩人人愛

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市議員林裔綺準備印有媽祖Q版圖案的口罩，可愛又喜氣的口罩一推出就讓人人都很愛。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺準備印有媽祖Q版圖案的口罩，可愛又喜氣的口罩一推出就讓人人都很愛。圖／觀天下有線電視提供

農曆七月是俗稱的鬼月，新北市議員林裔綺特地準備印有媽祖Q版圖案的口罩，在各大公開場合發送給民眾，希望在防疫期間，民眾口罩戴好戴滿，把媽祖口罩戴著，讓媽祖保佑國泰民安，可愛又喜氣的口罩一推出就讓人人都很愛。

今(18)日瑞濱社區舉行了中秋節環境宣導活動，活動中心裡來了滿滿的社區民眾，座無虛席，不過有一個熟悉的身影一直穿梭在人群中，定睛一看原來是市議員林裔綺，一如往常，她每到公開場合，都會一一向每位民眾問好，不過這次手中還拿了口罩，這可不是一般的口罩，仔細一看上面可是有媽祖的圖案。

市議員林裔綺說，適逢農曆七月，小時候長輩都會交待七月晚上不要出門，因此她也請廠商特製上頭印有媽祖圖案的口罩，媽祖又是台灣人最重要的信仰之一，因此，也特地在各公開場合發送。

平常都戴慣素面的口罩，民眾一拿到有媽祖圖案的口罩，便立馬戴上去，大紅色底又有可愛的媽祖圖案，讓民眾覺得很討喜，在現場不管是大人小孩人人都有，非常搶手。

口罩 媽祖

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