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陳水扁指被棄保機會最大 黃珊珊：比賽還沒開始

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。記者徐偉真／攝影
台北市副市長黃珊珊。記者徐偉真／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中今天公布都更政策，表示他若當選4年內推動完成2成核定，還要成立都更特戰隊，由市長、副市長擔任指揮中樞。台北市副市長黃珊珊今天說，都更最難的是民眾，整合是要花很大力氣和時間的，畫大餅很容易，重點還是在利益關係給多少容積，這才是最重要的。

陳時中說，現在已完成的公辦都更都是單純獎勵做得起來的，若沒有政府參與、難度高的，就只能不斷等待，因此他要先從安全做起，有危險的住宅政府優先介入，包括整建住宅17處、海砂屋84處、危險建築110處，4年內要推動核定2成，8年核定5成。

黃珊珊今天出席活動接受媒體聯訪時被問到陳時中的都更政策，她說都更最難的不是法規也不是政府，而是民眾，整合很花時間和力氣，畫大餅、提出數字，民眾不來申請、申請了無法核定，重點在利益關係給多少容積，這才是最重要的，還有配置上是否能夠換回希望坪數。

黃珊珊說，政府畫大餅很容易，都更需要推力跟拉力，她在議會和其他議員大家都爭取很多年，速度這麼慢主要是因為有人覺得房子不需要都更，或者自己的權益不夠精準，這不是畫個餅就能生出來的，每個房子都是民眾一輩子的資產，要說服他能加入而且覺得安心，這件事情比跟他說有什麼法規、可以幫他核定來得更重要，這也是為什麼要用公辦都更，都更工作站一站一站派人進去一個個說服，都更是人，不是房子而已。

黃珊珊說，中央政府的都更條例都是中央政府把天花板放那，他們要用很大的力氣才能去用海砂屋或EOD（市有建物及用地整合運用導向之都市發展）等的方式增加，若真的要改中央政府可以修改相關都更條例，而不是讓他們在地方上好像地方政府執行不力一樣。

外傳黃珊珊預計28日辭職及宣佈參選，屆時台北市將呈現「三腳督」局面，前總統陳水扁分析黃珊珊被棄保的可能性很大。黃珊珊說，比賽還沒開始，大家都要努力，每天想棄保就什麼都不用做了。

國民黨台北市長參選人蔣萬安接受媒體專訪時提到，有人說黃珊珊是綠的、有人也質疑黃珊珊是「變色龍」。黃珊珊說，每天只想政黨跟顏色是不會進步的。

2022大選 台北市長 黃珊珊 陳時中 蔣萬安 陳水扁 都更

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