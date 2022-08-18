北市社宅擬推「青銀共居」 議員籲就不同族群規劃共居

北市都發局規劃用降低租方式推動社宅「青銀共居」，讓住民使用共同的廚房及休憩空間。議員鍾沛君指出，青銀共居的出發點很好，可是2者硬體設備需求不同，生活習慣也不一樣，應有更細緻規劃；都發局回應，最快於2024年在玉成社宅試辦共居模式承租。

台北市議會今進行工務部門質詢，鍾沛君表示，都發局擬推動「青銀共居」，客廳、衛浴、洗衣間等做公共使用。不過她認為，雖出發點不錯，但長者與年輕人的生活習慣不同，設備需求也不一樣，共居會不會因為這些差異在執行上會有困難，都發局規劃應更細緻。

鍾沛君舉例，像是青年人衛浴不用每一個都裝扶手，老年人可能較早起、年輕人較晚睡，實際需求有落差，都發局可以針對不同族群在不同樓層或不同棟大樓，規劃符合需求的硬體設施。

鍾沛君也提議，都發局可研議透過既有閒置市有建物整建維護作為示範基地，以共居模式提供承租時間延長至15到20年的長期居住方案，減輕青年族群或新婚家庭減低扶養子女的經濟壓力及購屋負擔。

北市都發局長黃一平表示，青銀共居有陪伴效果，不同共居形式也有不同社宅正在規劃，例如「宿舍型」社宅，租金就可以壓低至4000元到7000元不等。都發局說，有關Co-Living正在玉成社宅跟南港機廠社宅納入設計，針對廚房、客廳共享，玉成社宅最快約2024年到2025年能完工。

都發局說，目前也評估以延吉平宅做為示範基地，由民間管理營運，以共居模式提供承租期間延長至15至20年的長期居住方案，協助遷入台北市的青年族群、新婚家庭，減低扶養子女的經濟壓力及購屋負擔。