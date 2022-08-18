台南市區中午大雨積水 警方急封小東路地下道

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南地區有局部大雨；台南市區中午下起大雨，導致小東路地下道積水，台南市警一、五分局據報後下午1時27分起雙向汽車道暫時封閉，警方到場指揮交通，以免車輛誤闖。

台南市府水利局備妥抽水機支援，警員隨時注意降雨及積水情形，雨勢又急又快，不識路況的轎車，欲進入地下道，經警員引導下繞道而行。所幸，雨勢漸緩，警員探視積水狀況消退，約20分鐘後地下道重新開放。