台南市區中午大雨積水 警方急封小東路地下道
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台南地區有局部大雨；台南市區中午下起大雨，導致小東路地下道積水，台南市警一、五分局據報後下午1時27分起雙向汽車道暫時封閉，警方到場指揮交通，以免車輛誤闖。
台南市府水利局備妥抽水機支援，警員隨時注意降雨及積水情形，雨勢又急又快，不識路況的轎車，欲進入地下道，經警員引導下繞道而行。所幸，雨勢漸緩，警員探視積水狀況消退，約20分鐘後地下道重新開放。
警方提醒民眾，天雨路滑，小心駕駛外，隨即注意雨天路況，避免誤闖地漥地區或地下道而熄火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言