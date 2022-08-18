汙水接管率近10年降速約3倍 議員批：柯文哲任內推動慢

北市議會下午工務部門質詢，議員汪志冰指出，目前全市汙水接管率達81.01%雖居全國之冠，但104年柯文哲上任後每年接管率都不到1%，與前10年的2.87%比較，速度慢了2.7倍，且因違建無法施作的占比高達29%，開罰率是零，接下來的10年計畫，每年的接管率提升1%，根本是天方夜譚。衛工處表示，接管率偏低的里，會做為重點區域來推動。

據統計，北市至7月底全市汙水接管率為81.01%，以松山區87.92%最高、北投區67.02%最低，市府鋪設管線時依序主幹道、分管到支管後，會發函告知住戶應配合，衛工處會先辦理至少2次現場會勘，柔性勸導告知民眾配合；另外，下水道法施行細則第17條則規定，經公告地區6個月內應連接支管完工，若未完成可依下水道法第32條第1項針對「釘子戶」開罰1至10萬元。

汪志冰分析，北市有21萬4032戶未接管，其中無接管意願的約12.3%，以近20年來看實際開罰數卻僅有27件，因違建無法施作目前占比高達29%，過去報請建管處限期拆除的2757件中，平均每件結案時間長達1年2個月，最久的甚至拖了5年7個月，但開罰紀錄卻為0，無任何開罰紀錄。

因若有「釘子戶」拒接，會卡到其他住戶，形成不公平，想做的住戶被卡住。汪志冰建議，衛工處應加強教育同仁與民眾溝通的技巧，明確告知若不配合裝設依法可罰，碰到釘子戶更應立即強力執法，否則根本是愚弄乖乖配合政府政策的民眾。

未汙水接管的原因，包括施工障礙、違建、住戶無意願以及管線未達到等，北市工務局表示，松山區接管高的原因是汙水管建設，從市區開始，士林北投山區多受地形影響，接管率較低 。

衛工處表示，大型用戶多完成，至於一般戶，已經訂處罰流程做處理，對於接管偏低的里，會做為重點區域推動。也承諾會找建管處，一個月內訂出改善SOP。