推廣太陽能建置 新北最高補助300萬

為推動企業廣設太陽能發電，新北明起舉辦兩場次說明會，並提供最高300萬元補助，經發局表示，將協助新北企業建置創能、儲能、節能智慧微電網系統以及節能輔導，建立淨零碳建築示範場域。

兩場次說明會於8月19日經濟部工業局土城服務中心、8月25日在板橋區深福市民活動中心辦理，經發局表示，本次補助計畫每案將針對契約容量51瓩以上、800瓩以下電力場域業者，業者須滿足建置太陽光電發電系統，裝置容量達100峰瓩以上、儲能系統裝置容量達50峰瓩時以上及能源管理系統等條件，最大補助額度是總建置費用未稅價的15%。

經發局長何怡明指出，本次計畫預計補助太陽光電發電系統總設置容量達400峰瓩以上，年發電量達42萬度電，約可減少24公噸二氧化碳排放量，同時透過儲能及能源管理系統，達到用電量消峰填谷，並供給緊急用電與提升能源效率，預計每年約可減少4萬度電，將近一年省下約14萬元。

說明會邀請《EnergyOMNI全・能源》創辦人吳心恩現身分享國內外創能、儲能與節能議題現況外，現場亦邀請3家能源物聯網服務及智慧能源整合加值專業服務優質廠商進行案例分享，盼藉由豐富的經驗分享，宣傳建置「創能、儲能、節能」設備的效益。

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