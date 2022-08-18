坪林、平溪簡水系統供水吃緊 市府緊急設置供水站應急

新北市坪林、平溪等地區因地勢較高，自來水管線無法到達，多設置簡易自來水系統，取用山泉水作為民眾生活用水之需，但因連日高溫不雨，河川水源不足，導致自來水系統供水不穩，新北水利局已緊急設置23處臨時供水站供民眾取水。

水利局說明，因近期高溫不雨導致缺水危機，除籲請坪林、平溪兩地民眾節約用水外，也已在坪林地區當地緊急設置13處臨時供水站，平溪地區也設置10處臨時供水站以利民眾用水需求。

坪林13處供水站位置包含，烏窟子3號之9旁空地、水柳腳188之4號下方空地、中寮空地（厚德岡坑12號旁）、協德宮（魚堀44號）、慶林宮（九芎林31號旁）、鶯子瀨5之1號前空地、保安宮（石𥕢10號旁）、石𥕢倉庫（石𥕢29號旁）、黃舉皮寮14號前空地、上德宮（坪碇路243號）、新昇倉庫（大粗坑 11 號旁）、漁光派出所（大舌湖24號）前土地公廟旁空地、英速魔法學院闊瀨校區（坪雙路3段2號）正門旁空地。

平溪10處供水站位置包含，菁桐市民活動中心（新北市平溪區菁桐里菁桐街65之1號）、平溪區公所旁承善橋（新北市平溪區平溪街45號）、平溪市民活動中心（新北市平溪區石底里公園街17號）、106市道66K（106市道公車站慶和站旁平台）、南山市民活動中心（新北市平溪區南山里靜安路三段232號）、十分龍興宮廣場（新北市平溪區十分街312號）、東勢格派出所旁（新北市平溪區東勢格1號）、新寮大厝（新北市平溪區新寮路6號之1號）、平湖里辦公處周遭（新北市平溪區平湖里7鄰大湖20之1號）、大華車站（平溪區六分8號旁）。

水利局指出，坪林、平溪、雙溪、石碇、石門、烏來等偏遠地區，目前自來水普及率偏低，主要是因地勢較高、幅員廣闊、用戶分散，經水公司評估，自來水管線設置成本高，加上民眾接水意願且土地取得困難等因素，故該區目前多設置簡易自來水系統提供民眾生活用水之需。