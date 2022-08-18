浮洲橋下橋市區道路優化完工明通車 未來還可銜接台65
新北板橋浮洲地區人口增加迅速，過去在湳仔橋上南北雙向車流常常嚴重交織，造成行車速度緩慢，新北工務局以「浮洲橋下橋市區道路整體優化工程」做改善，明日就能開放通車，屆時下橋車流會改由湳仔溝右岸板城路直行，有效提升該路口運轉效率。
工務局長詹榮鋒說明，工程主要效益是把目前從浮洲橋下橋往板城路需S形迴轉的動線截彎取直，完工後將可大幅改善浮洲橋往湳仔溝、縣民大道方向的行車安全；目前隨本工程進度將湳仔溝兩側車行動線逐段調整為「配對單行」後，大多數樹林下浮洲橋往縣民大道的車流已改由湳仔溝右岸板城路直行，有效提升該路口運轉效率。
浮洲橋下橋市區道路工程目前已經完工，預計明日開放通車。另外，工程還有一項顯著效益，就是可銜接公路總局預計明年完工的台65浮洲上下匝道工程，未來樹林及溪崑的民眾利用台65往來國道一號將更為方便。
新工處補充，隨浮洲合宜住宅開發完成，該區進駐人口及交通流量大幅增加，為改善當地交通問題，市府除向中央爭取增設台65浮洲上下匝道之外，亦規畫將浮洲橋下橋往板城路迴轉動線截彎取直，優化動線將板城路左、右岸調整為單行道，整體計畫完工後將可改善板橋、樹林、土城鄰近區域的整體交通。
新工處提醒，浮洲橋下橋市區道路工程完工後，浮洲橋銜接板城路的交通動線將有很大的調整，而同時間交通部公路總局的浮洲上下匝道工程也還在施工中，因此請用路人行經該區時務必遵照交通號誌指示行駛以確保行車安全。
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