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新北防止汙水人孔成道路殺手 資訊系統即時回報並改善
騎機車交通是不少新北市民的日常，路面上若有不平整突起或框蓋間隙，將導致騎乘不適，甚至引發危險。新北水利局表示，全市汙水人孔每3個月就巡檢一次，並透過系統及定位上傳問題汙水人孔，而今年也已將1193處「道路殺手」繩之以法，維護用路人的行車安全。
水利局長宋德仁說，全市汙水人孔每3個月為周期巡檢，人員使用局內開發的「響應式網頁汙水下水道地理資訊系統」，並配合手機GPS定位，不需要紙本管線圖說或紀錄，直接於現場使用線上勾稽功能並上傳照片，發現有立即危險與人孔聲響即刻上傳回報，訊息傳達無延遲。
宋德仁表示，截至今年8月，巡檢人孔缺失均全數即時改善完成；今年人孔巡檢缺失在第一、第二季都呈下降趨勢，水利局使用NSC圓形切割調平工法，不僅施工便利、耐久性佳，外觀更為平整美觀，另配合養工處與各區公所重要路段示範道路工程，今年已執行人孔降埋下地共計300處。
水利局指出，新北市馬路上總計有多達6萬9317顆汙水人孔，今年已將1193處「道路殺手」繩之以法，民眾若想了解相關管線資訊，可至「新北市汙水下水道地理資訊系統」、「新北市雨水下水道地理資訊系統」，了解雨、汙水管網布置情形及用戶接管查詢，如住家周邊有人孔聲響、周邊破損不平整情形可上「新北市路平報馬仔」通報修繕。
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