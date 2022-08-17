機車在地考照 金山公所員工熱心教不怕大魔王

新北市金山區公所今天和基隆監理站辦理機車在地考照，報名考生人數計119人，到考113人，及格58人，及格率63%。金山區公所於考試前5日安排熱心的區公所賴姓員工擔任「機車教練」，輔導考生路考，特別練習路考的大魔王關「直線7秒」與「直角轉彎」，不少人因此輕鬆過關。

金山區長廖武輝表示，每年都向基隆監理站爭取於暑假期間辦理在地考照，往往開始受理報名時名額都立即額滿，顯現區民對在地考照服務的需求，最重要的是在地練習、在地考照，減少區民往返基隆監理站的舟車勞頓，並避免尚未領取駕照的學子冒險違規上路。

金山區公所依照往例於考試前5日，安排熱心的區公所賴姓員工擔任「機車教練」輔導考生路考練習，賴員說，路考的大魔王關無非是「直線7秒」與「直角轉彎」，考生都說練了之後很有幫助。

金山區公所表示，本區在地居民都對這項「方便」的服務感到格外的貼心，艷陽烈日依舊不減民眾的熱情參與，希望監理站能維持每年辦理在地考照的服務。

甫滿18歲的李姓考生說，雖然有漫長的暑假可以練習騎機車，但因為家人工作忙碌而沒有時間陪同前往監理站考試，很感謝區公所辦在地考照，很輕鬆地考到駕照。