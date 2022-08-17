台大金山分院療癒花園向日葵花海 金山甘藷焢窯拍美照

台大醫院附設金山分院利用第二醫療大樓預定地開墾出「療癒花園」，今年5月梅雨季來臨時，還是一片水稻田濕地狀態，目前已變向日葵太陽花海綻放，吸引很多民眾來拍美照，27日將正式啟用。

金山區長廖武輝今天表示，金山分院「療癒花園」位於「2022金山甘藷季-點藷成金」主活動會場旁，推薦民眾8月27日前往金山，不僅有金山甘藷季系列活動可以參與，還可以到會場旁的療癒花園欣賞向日葵花海並拍照。

活動當天有許多親子活動，包括六藝劇團精彩兒童劇場表演及MOMO家族互動活動，還可以體驗甘藷製天然無毒蠟筆進行DIY彩繪，參加闖關活動，成功闖關就贈送在地甘藷，晚上還有星光電影院播放「古魯家族2」，把握暑假來金山有吃有拿還可以拍美照，行程豐富，歡迎所有民眾一起同樂。