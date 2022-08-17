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擺爛！大巨蛋國賠與議約談不攏 柯文哲：下任市長解決

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員游淑慧問，若遠雄不放棄國賠該怎麼辦，台北市長柯文哲表示，就由下一任市長處理。圖／截自北市議會直播影片
北市議員游淑慧問，若遠雄不放棄國賠該怎麼辦，台北市長柯文哲表示，就由下一任市長處理。圖／截自北市議會直播影片

台北市政府因大巨蛋未按圖施工勒令停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠，台北市長柯文哲及副市長黃珊珊更表示，國賠訴訟與議約條件不可能脫鉤。北市議員游淑慧指出，柯文哲對外說中央卡大巨蛋，但就算中央沒卡，遠雄也會卡。對於沒有解決的問題，柯文哲表示，由下一任市長去跟遠雄談。

游淑慧指出，大巨蛋因未按圖施工被停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠共18億元，先前黃珊珊搶麥克風表表示，國賠訴訟與議約綁在一起，不可能脫鉤，但隔天遭遠雄打臉，質問柯文哲若遠雄堅持不放棄國賠，議約條件是否就無法完成；柯文哲回說，那遠雄就不要拿使用執照。

游淑慧再說，柯文哲一直對外說是內政部在卡大巨蛋，但退一萬步來說，就算內政部沒有卡，國賠部分仍沒與遠雄達到共識，不放棄國賠就不給遠雄使照，也就無法完成議約，現在就是存在這兩個問題；游問，若遠雄堅持不放棄國賠，難道要由下一任市長去跟遠雄談嗎？柯文哲堅定回覆，對，市政是一貫的。

游淑慧批，柯文哲自己幹得好事，現在丟了一個爛攤子，卻以市政是一貫為由，留個下一任市長處理，那先前是怎麼批前朝？現在很會講，但8年前不是這樣說，要求柯文哲要面對問題。

柯文哲 國賠 台北市長 大巨蛋

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