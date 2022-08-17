大巨蛋缺失60項暴增80項 柯文哲：請內政部公開

民進黨台北市長參選人陳時中今天提出處理大巨蛋的3大方針，分別是「保證安全、體育優先、公布檔案」。台北市長柯文哲下午赴議會報告施政計畫及總預算案，柯文哲反批內政部應先公開，為何大巨蛋缺失從60項變80項，到底是加了哪20項？並質疑「公開透明的水準就是這樣？」

近日內政部消防署7月底針對大巨蛋防火避難層審查，原60幾項缺失卻暴增為80多項，且預計在本月25日要再度審查，今年營運幾無可能。議員徐巧芯質詢指出，她今天問過市府相關局處，大家都不了解60項變80項到底是多了哪20項。

體育局長李再立表示，因為是遠雄送件審查，他們是主體，若要知道，要跟遠雄洽商提供資料。柯文哲強調要公開透明，請內政部先公開，從60項變80項到底是加了哪20項？

徐巧芯說，為何會暴增20項，柯市長覺得中央有公開透明嗎？柯文哲說，他們公開透明的水準就是這樣，不要期待太高；徐巧芯說，是指3+11的水準？柯笑說，差不多就這樣，既然要公開透明，就請先布為何從60變80項。