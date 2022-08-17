綠逼侯友宜簽做好做滿 藍要林佳龍承諾落選不入閣
民進黨新北市長參選人林佳龍要求新北市長侯友宜簽署「做好做滿聲明書」，新北市議員葉元之則反過來要求林簽署「落選後不入閣」承諾書，若不敢簽，就是連自己的標準都做不到，就是雙標。
國民黨正式提名侯友宜競選連任，林佳龍陣營則要求侯簽「連任後做好做滿」承諾書。葉元之說，這句話不是挖洞給林佳龍跳嗎？因為林佳龍參選新北市長，心理就是想著敗選後入閣。林佳龍爭取不到台北市長，被迫選新北只是來過水的，心裡就是等著敗選後，循著行政院長蘇貞昌模式，準備入閣。
葉元之認為，按照林佳龍陣營的邏輯，參選新北市長，如果同時心裡又想著敗選後入閣，這整場選舉宛如欺騙市民一樣。因此為了不要讓市民有被欺騙的感覺，請林佳龍立刻簽署「落選後不入閣」承諾書，如果不敢簽，就是連自己的標準都做不到，就是雙標。
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