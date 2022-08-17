快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

綠逼侯友宜簽做好做滿 藍要林佳龍承諾落選不入閣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍要求新北市長侯友宜簽署「做好做滿聲明書」，新北市議員葉元之則反過來要求林簽署「落選後不入閣」承諾書。圖／葉元之提供
民進黨新北市長參選人林佳龍要求新北市長侯友宜簽署「做好做滿聲明書」，新北市議員葉元之則反過來要求林簽署「落選後不入閣」承諾書。圖／葉元之提供

民進黨新北市長參選人林佳龍要求新北市長侯友宜簽署「做好做滿聲明書」，新北市議員葉元之則反過來要求林簽署「落選後不入閣」承諾書，若不敢簽，就是連自己的標準都做不到，就是雙標。

國民黨正式提名侯友宜競選連任，林佳龍陣營則要求侯簽「連任後做好做滿」承諾書。葉元之說，這句話不是挖洞給林佳龍跳嗎？因為林佳龍參選新北市長，心理就是想著敗選後入閣。林佳龍爭取不到台北市長，被迫選新北只是來過水的，心裡就是等著敗選後，循著行政院長蘇貞昌模式，準備入閣。

葉元之認為，按照林佳龍陣營的邏輯，參選新北市長，如果同時心裡又想著敗選後入閣，這整場選舉宛如欺騙市民一樣。因此為了不要讓市民有被欺騙的感覺，請林佳龍立刻簽署「落選後不入閣」承諾書，如果不敢簽，就是連自己的標準都做不到，就是雙標。

2022大選 新北市長 侯友宜 林佳龍

延伸閱讀

回應侯友宜正式參選 林佳龍：會不會落跑說清楚

影／林佳龍談論文門 讓事實說話給學校空間

綠營逼問是否做好做滿 侯友宜：選舉不應丟這有的沒的

指侯友宜「巡田水」惹議 林佳龍：這是中性形容詞

相關新聞

黃珊珊擬8/28辭職參選 柯文哲：不能拖過9/2

有意參選市長的台北市副市長黃珊珊預計8月28日請辭投入選戰，台北市長柯文哲今天說，9月起、最晚不能拖過9月2日，市府將剩...

桃園「新鐵三角」缺林智堅？鄭運鵬：仍借重新竹經驗

民進黨今天下午舉行中執會通過徵召立委鄭運鵬參選桃園市長，接替已退選的原參選人林智堅。由於林智堅並未出席提名記者會，外界質...

為了「這原因」 陳時中自爆當年票投柯文哲

民進黨台北市長參選人陳時中今出席「會計師後援會成立大會」，他說8年前台北市長柯文哲提出的「柯P新政」內有公辦都更，是投他...

大巨蛋缺失暴增！陳時中上任就通過審查？柯文哲：對

大巨蛋又遭審查委員列多項缺失，現已暴增至80多項，民進黨台北市長參選人陳時中今提出3大保證「保證安全、體育優先、公布檔案...

影／高雄發生行刑式槍擊 柯志恩：治安螺絲該拴更緊

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚到高雄褒忠義民廟參拜，針對今天高雄發生的槍擊事件，她表示，在救命的醫院竟然發生致命的槍擊，...

獲國民黨提名力拚連任 侯友宜：為人民拚一個好日子

新北市長侯友宜今天獲得國民黨提名，力拚新北市長連任。侯友宜今晚在臉書發文，「侯侯做代誌」、為人民拚一個好日子。團結在一起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。