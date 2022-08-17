新北外送自治條例19日上路 業者須提供外送員保障

「新北市外送平台業者管理自治條例」19日起正式上路，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，為維護外送員基本保障，凡在新北登記營業或所屬外送員在新北服務的平台業者，均為條例的管制對象，業者應提供外送員保險保障，辦理職業安全、交通安全及食品衛生安全教育訓練等，保障外送員權益。民代認為，該法上路較為倉促，未來會隨時與工會溝通，保有調整彈性。

勞工局補充說明，為避免平台業者過度將經營成本轉嫁外送員及社會大眾負擔，在自治條例施行後，勞工局將透過專案檢查，來督促平台業者提供外送員相關的資料文件及權益保障措施，例如提供契約內容、保單副本及每筆訂單的計價方式，讓雙方的權利義務更加透明，避免爭議。此外，平台業者也應依勞動部發布的食品外送作業安全衛生指引，訂定外送作業危害防止計畫，以維護外送人員作業安全。

勞檢處說明，有關外送員保險部分，平台業者如未事先為外送員投保至少300萬的「意外失能或死亡保險」，以及實支實付或日額給付的「意外傷害醫療保險」，可處3萬元以上10萬元以下罰鍰。

勞工局長陳瑞嘉呼籲，目前各直轄市陸續透過自治條例立法的方式，要求平台業者提供外送員基本保障，雖然各地的自治條例或草案內容或有差異，但規範的重點方向多趨於一致，考量平台業者都有跨縣市經營情事，實應有一致性規範供業者依循。因此，呼籲中央制定統一規範，讓各縣市外送員都能享有同等保障。

新北市議員廖先翔表示，外送平台是一個新興產業，不管是政府或立法機關，一定要依據這個新的產業，訂定新的法規維護外送員應享有的權益。不過這條法規可能上路時間較為匆促，若未來有需要調整，也會與外送平台工會聯繫，保持調整的彈性。