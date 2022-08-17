歲計賸餘20年來最少 北市議員：誰來接柯文哲都很辛苦

台北市長柯文哲下午赴議會報告施政計畫及總預算案，針對柯文哲還債，市議員王鴻薇質詢指出，歲計賸餘像存摺，柯文哲任期結束歲計賸餘只剩187億，20年來最少，且留給繼任者第一年累計歲計賸餘僅53億，「誰接柯文哲誰倒楣」；市議員徐弘庭也說，不要為了還債而還債。

王鴻薇指出，根據市府的預算書中，110年度決算累計剩餘為276億，111年度累計剩餘是187億，也就是今年底卸任後預估是187億，但還有一個數字是53.36億，是明年度賸餘，也就是柯文哲不當市長，但要負責幫下一任市長第一年編預算，結果明年預算執行完，預估累計剩下53.36億。

王鴻薇說，三位北市長參選人要注意，按市府編列預算，柯文哲吹牛還債，但大量移用歲計賸餘，若明年度沒有特殊歲收，明年任何人接，歲計賸餘像存摺，只剩下20年來最少，過去市長結束任期的歲計賸餘，最少的就是柯文哲，馬英九293億，郝龍斌231億，柯文哲187億。

另外，每一任市長，幫第一任市長編預算，馬英九留給郝龍斌市長第一年是392億，郝龍斌給柯文哲是313億 ，但柯文哲只留53億，「哪一個接你都很辛苦」。

柯文哲則說是「53+N億」明年結餘1百億沒有問題。主計處長鄭瑞成說，馬、郝的歲計賸餘數據是實際數，而柯的是預計數，不能類比。王鴻薇表示，柯文哲努力還債，但沒有自己講的這麼完美。

徐弘庭指出，2022年歲入什麼增加？歲出什麼減少？柯文哲說，歲出因預算執行率不會百分之百，而歲入則是要賭運氣。

徐弘庭表示「柯文哲運氣很好」，除了遺產稅和土增稅，2022還有最大一筆收入是中央統籌分配款，中央多給60億 ，因國家稅收超收8千億，營所稅、和證交、證所稅超收。他也表示，這些數字是數學遊戲，有沒有還債，用歲計賸餘，都是連動的，不要為了還債而還債。