議員轟柯文哲 北市市長室不止1位財團後代實習生

台北市政府市長室近期任用一名財團第三代焦姓實習生，日前柯行程時，與媒體爆衝突遭質疑市長室淪權貴實習中心？北市議員簡舒培今天再爆，市長室還有一位馬〇〇，是不是焦姓實習生的表妹？柯文哲回應，他不知道。議員轟，經過她所索資，秘書處有7名實習生全在市長室，包括這名馬〇〇，市長都在睡覺？還是看到財團二代三代眼睛閉起來？還是都下跪？

北市府市長室近期任用一名財團第三代焦姓實習生，柯日前赴內科跑行程，這名焦姓男子與媒體爆衝突，引發外界質疑，柯市長室淪權貴實習中心？議員許淑華先前質詢此議題，柯文哲坦言，這名焦姓實習生沒走程序，「這個我認錯」。

柯文哲今天赴議會施政報告，議員簡舒培再度質疑此議題，還放出先前柯文哲與夫人陳佩琪到大稻埕出席活動，這名實習生還拍拍柯文哲肩膀向柯說「幹得好！」

簡舒培質疑，把議員當敵人的柯文哲，遇到「他(焦)」還要為唯諾諾？市長室現在做的是什麼？培養與財關的關係？要柯給台北市民一個交待，「過去你說刀叉吃人肉，現在讓財團站在你肩膀上？」

柯文哲說，這名實習生是從國外回來，說要應徵工作，是有人介紹，是他的學生介紹，所以先讓他來看看，不過強調台北市政府有實習生制度，但這個人沒有沒有走程序，他認錯。

至於議員再爆還有一名財團三代馬姓實習生？柯文哲則回應，這我不知道。