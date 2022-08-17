共餐解封 汐止鄉長里長輩開心打菜外帶便當

因為，疫情暫停的共餐活動，現在陸續解封，汐止區鄉長社區這個月恢復老人共餐，志工們說疫情悶在家好久，現在終於可以再出來煮飯給老人家吃，真的很開心，而長輩也說運動共餐，活動筋骨更健康。

鄉長里位在玉泉宮的銀髮俱樂部社區關懷據點，因為本土疫情爆發後，已經又停了好一陣子，這段期間長輩們沒得出來走走運動，似乎活力大降也顯的沒有生氣，不過，一樣很悶的還有這群負責共餐煮飯的婆婆媽媽，現在疫情一解封，能夠再出來煮拿手菜給長輩們吃，志工們說真的很開心。

鄉長社區發展協會在疫情一解封，也申請恢復共餐，這個月銀髮俱樂部也跟著開課，不少長輩來上課，大家一起動一動，當然，該做的防疫措施不能少，汐止區長陳健民也特地來關心長輩，希望疫情趨緩大家能多走出來動一動，下課了，大家趕緊椅子收一收，因為，好菜上桌，鄉長里共餐也配合防疫，打菜外帶便當回家吃，就算如此，長輩還是很開心。

鄉長里長曾俊華說，銀髮俱樂部已經七年了，因為疫情關係停了好幾個月，老人家也因為疫情已經悶很久了，現在好不容易大家又可以聚在一起，動一動上上課，還有志工也對於可以又開始來煮菜給老人家吃，服務長輩非常的開心。

汐止區長陳健民表示，鄉長里這幾年跟玉泉宮還有社區發展協會共同辦理老人共餐，可以看到長輩都很開心，課程也安排的很多元，都可以增進長輩的健康，也希望疫情比較趨緩，生活逐漸恢復正常，長輩們在促進身心健康的活動也能多多參與。