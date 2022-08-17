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汐止金龍湖水閘門旁凹陷破洞 灌漿補洞搶災

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止金龍湖水閘門旁有凹陷破洞的情形，汐止區公所也緊急灌漿補洞，新北市議員白珮茹也特地到現場關心施工狀況。 圖／觀天下有線電視提供
汐止金龍湖水閘門旁有凹陷破洞的情形，汐止區公所也緊急灌漿補洞，新北市議員白珮茹也特地到現場關心施工狀況。 圖／觀天下有線電視提供

汐止金龍湖是大台北地區最大的湖泊，每天很多人運動休閒，不過，上個星期卻有民眾發現，在靠近水閘門旁有凹陷破洞的情形，擔心路基流行，所以，今(17)日汐止區公所也緊急灌漿補洞，新北市議員白珮茹也特地到現場關心施工狀況。

湖光里長夏潔書說，前幾天義工在掃落葉的時候就發現怎麼有一個洞，就馬上通報公所也跑到現場看，因為，擔心路基流失嚴重，今天也很感謝公所灌漿補好了。

新北市議員白珮茹表示，金龍湖在前幾天發現在靠近水閘門湖邊地基有沈陷的狀況，所以，昨天就已經請公所及水利相關單位來看，今天請公所搶災單位先進行搶災，先填起來後再持續觀察路基的狀況，如果還有持續沈陷的話，可能要由相關的水利單位整體來看如何修復。

白珮茹指出，目前很感謝公所就沈陷的部分，已經完成改善，另外，也因為好一陣子都沒有下雨，金龍湖水位非常的低，就有看到護岸都已經非常老舊，所以，金龍湖週邊設施修繕，包括整個護岸的維護，會再邀集相關單位，就整個護岸未來相關的權責，討論到是水利處要負責還是市府可以來協助，會再針對週邊環境維護進一步討論。

汐止 白珮茹

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