淡水平安熊虎泡泡奇蹟 親子歡樂過暑假

為要讓孩童在暑假期間，增進親子關係，新北市淡水區公所在淡海輕軌行政中心站旁舉辦平安熊虎泡泡奇蹟活動，知名泡泡大師許日榮老師表演泡泡藝術，並教導大家玩泡泡，小朋友體驗泡泡奇蹟，歡樂一整個夏天。

現場泡泡滿天飛舞，許多家長帶著孩子，在超級大泡泡底下，跳躍著玩耍大家都非常的歡樂，還有難得看到的泡泡特技也展現在大家眼前。

淡水區公所社會課長鄭郁正表示，這次邀請到泡泡達人，除了表演許多泡泡藝術之外，也提供道具讓小朋友做出屬於自己的泡泡非常有趣。

這一次除了有許多的泡泡之外在廣場也展出巨型虎年主燈高度達8公尺，寬有11公尺點亮之後氣勢相當盛大，搭配後方所經過的輕軌列車形成美麗景色。還有12座星座造型泰迪熊公仔圍繞，這些燈飾展期將會開放到8月底為止，公所也歡迎大家可以一起到場拍照打卡。