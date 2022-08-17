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台灣淡水盃足球賽開跑 66隊足球小將展球技

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
2022台灣淡水盃足球錦標賽總共66支隊伍、超過 900 位小球員共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供
2022台灣淡水盃足球錦標賽總共66支隊伍、超過 900 位小球員共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供

第七屆的「2022台灣淡水足球錦標賽」，連續三天在淡水商工以及真理大學開跑，全國從U7到U16總共66支隊伍、超過 900 位小球員共襄盛舉。由新北市淡水足球協會、真理大學及八方雲集共同主辦，未來期待朝國際發展，邀請國外勁旅來淡水切磋。

新北市淡水足球協會理事長古國寶表示，今年參賽 66 支隊伍，是開辦以來最多，而淡水北海岸在地的隊伍就有12隊，因此今年比賽場地除了淡水工商外，也首度在真理大學同步舉行，而這也突顯出淡水比賽場地不足的問題，協會也希望透過淡水在地足球運動的栽培與發展，來爭取更多標準足球場地，除了讓選手可以有適合的練習空間外，在舉辦大型比賽過程中，也可以讓選手們在場上後顧之憂充份發揮球技。

新北市議員鄭戴麗香、鄭宇恩及陳偉杰也都參與開球儀式來表達對於淡水在地足球發展的支持，新北市足球協會長期經營在地推廣，本次賽事也因此獲得許多在地產學資源投入，包括八方雲集、北海鱈魚香絲、韻翔國際投入活動經費及贊助物資，真理大學、淡水商工、新市國小、竹圍高中提供場地硬體及人力支援，讓淡水足球運動發展推廣外，亦增進了地方價值認同，讓社區情感連結更緊密。

希望未來政府各相關單位可以重視地方體育的養成，讓淡水有一座專屬的足球場地，讓淡水成為發展小學足球的基地。

淡水 足球

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