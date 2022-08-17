台南跨局室成立「打詐台南隊」 求職詐騙納入掃黑專案

近來國人赴國外打工遭詐騙新聞頻傳，台南市長黃偉哲相當重視市民的安全與權益，今天市政會議責成台南市警察局與跨局處合作，成立「打詐台南隊」，防堵詐騙者侵害市民人身安全、或金錢損失。市警局目前至受理國外打工失聯27件，其中柬埔寨26件、泰國1件。

副市長趙卿惠今日代表主持市政會議時表示，由於現今詐騙型態多樣，可能是以簡訊、電話、網路社群等管道接觸民眾，可謂防不勝防。台南市今年1月時先成立反詐宣導大平台，現在更成立「打詐台南隊」，以團隊力量強化打詐力道，包括由警察局加強預防與勸阻；勞工局在徵才活動、社會局在各照顧據點加強宣導；觀旅局要求旅行社提高警覺；新聞處以各式媒體管道強化向大眾宣導，並透過與民間合作，盼能從源頭防堵詐騙資訊接觸到市民。

趙卿惠指出，綜觀目前境外求職詐騙狀況，從一些案例中可發現國內有據點、或組織在誘騙與接應，請警察局將打擊求職詐騙納入掃黑專案，與中央單位合作偵辦，建立受困者資料並持續追蹤，讓市民免於受害，阻止範圍繼續擴大。

台南市警察局表示，打詐台南隊有4項重要工作，包括識詐、堵詐、阻詐、懲詐。識詐方面，強化對民眾宣導如何分辨詐騙手段；堵詐及阻詐則是配合國家通訊傳播委員會及金融監督管理委員會所擬定的偵防策略，包括摧毀詐騙集團通訊工具與網路，及追查贓款流向，阻擋詐騙集團金流；懲詐則是由警察局與地檢署合作，加強偵查打擊不法，肅清詐騙集團。

當前工作重點為前往職訓、或徵才活動現場宣導最新求職詐騙手法，未來也將規畫校園實體反詐騙課程，針對特定族群加強宣導，避免市民遭受海內外詐騙，或遭詐騙集團利用成為共犯。

另外，台南市針對旅宿業者及旅行社也強化宣導，並建立聯繫管道，避免旅宿業成為詐騙集團押人據點及犯罪熱點，未來持續清查海內外相關求職詐騙情資，避免旅行社成為跨國犯罪共犯。

警察局指出，防詐如同防疫，必須提升民眾防詐的個別免疫力，進而達到群體免疫，針對詐騙集團侵擾，打詐台南隊積極「細胞分裂」反制，也即推動民間團體、不同族群、志工等成為反詐種子細胞，提升反詐意識的普及率，拓展防詐反詐同溫層。警方並會隨時分析最新詐騙手法及各地案例數據，靈活調整工作方針來反制詐騙集團。