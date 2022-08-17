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自媒體正夯 觀天下有線手機剪輯教學獲好評

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
觀天下有線電視舉辦「新故鄉新映像影像製作營」，雙溪區公所特地致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視舉辦「新故鄉新映像影像製作營」，雙溪區公所特地致贈感謝狀。 圖／觀天下有線電視提供

現在自媒體正夯，只要一部手機就可以達到行銷，今(17)日觀天下有線電視舉辦「新故鄉新映像影像製作營」，教導如何利用手機攝影及App剪接，在加上民眾也在課堂中展現學習熱忱，未來也有機會放上自己的社群媒體來行銷雙溪。

雙溪區公所為感謝觀天下有線電視所舉辦的活動，還特地致贈感謝狀。

觀天下有線電視經理陳文龍說，今天「新故鄉新映像影像製作營」課程開跑，希望帶領雙溪新住民及長者以手機記錄下生活中的美好，並透過簡單易學的手機剪輯軟體，將短影片或照片製作成影片，分享給自己的親朋好友，行銷在地的真善美。

現在自媒體正流行，幾乎人人都有在使用社群軟體，只要一部手機，加上觀天下有線電視公司推出的剪輯課程，不到三兩下就可以完成一支簡單的作品，然後上傳到個人的社群媒體，不論是要行銷個人，或是所在的家鄉，都可以輕易就上手。

社群媒體

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