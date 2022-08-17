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為打工詐騙案簡舒培轟柯文哲 遭柯譏：帶風向能力好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天回嗆簡舒培，「議員，你帶風向能力不錯，你技術真的不錯，好厲害，佩服。」記者蘇健忠／攝影
柯文哲今天回嗆簡舒培，「議員，你帶風向能力不錯，你技術真的不錯，好厲害，佩服。」記者蘇健忠／攝影

台灣人赴海外打工詐騙頻傳，台北市長柯文哲嗆蔡政府，當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌？「你說生氣還不如說無言，太好笑了。」議員簡舒培今批柯文哲沒有同理心，不要同胞受害，首都市長還在說風涼話。柯文哲回嗆，「議員，你帶風向能力不錯，你技術真的不錯，好厲害，佩服。」

簡舒培反譏柯文哲，「你不要這麽愛我，你為什麼這麼愛我？我就很討厭你」，柯回「世界上最了解你的，都是敵人，你要記得這一句話」。

議員再轟柯，「你把民主制度下的議員當敵人，反而與台灣不斷軍演的中共辦雙城論壇，會被台灣人民唾棄」，柯文哲回嗆，「我們總統沒有能力保護我們領空，才會共機擾台，她能力不好，束手無策，事實就是共機一直擾台。」

柯文哲今天赴議會施政報告，簡舒培質詢柯，台北市民政局、自來水事業處、警察局等，常常到里長辦公室舉牌，宣導反詐欺、預防火災、節水等，柯文哲卻笑警察在機場舉牌？柯回，「議員，不要這樣類比啊，那個是宣傳。」

簡舒培問，你知不知道任內，台北市目前詐欺案有多少？柯說，詐欺有增加，議員再批柯文哲，是不是台北市生活比較難過，詐欺案增加？要柯不要沒同理心，不要自己同胞在受害，首都的市長還在說風涼話，取笑執法單位？取笑受害民眾？這真的是沒有良心。

柯文哲回嗆，「議員，你帶風向能力不錯，(議員回，我沒有你強)，喔，實在是個適任的民進黨發言人，你技術真的不錯。」

簡舒培批評，柯文哲若笑警察舉牌，就是在打台北市警察局、自來水事業處等單位的臉，因為這些單位在里長鄰里座談會都在舉牌，告訴長輩詐欺有什麼新花招，柯文哲笑著反譏，「議員，你這個厲害，我真的蠻佩服，你帶風向能力，佩服，這個也可以類比，好厲害，佩服。」

柯文哲 議員 台北市長

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