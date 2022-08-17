規避議會審查動二備金辦城市博覽會？ 柯文哲：我就是依法行事

台北市政府動用8000多萬第二預備金籌辦台北城市博覽會惹議，北市議員吳沛憶今痛批，城博總金額實際超過5000萬，但為舉辦市長柯文哲畢業展及規避5000萬元以下不需送議會審查規定，沒將觀傳局行銷預算納入，將二備金當市長小金庫使用；對此，柯文哲僅說，「我就是依法行事。」

吳沛憶表示，城博2月沒用追加預算方式送議會審查，而是動用二備金，北市研考會回應是事出突然、採購來不及，沒辦法以追加預算方式，迫不得已動用二備金，但相關局處的案子拖到3月31日才上網招標，且所有局處預算金額核定總額剛好為4900萬，沒有超過5000萬，不需送到議會審議。

吳沛憶指出，各格局處包含資訊局、文化局、產發局、都發局等費用共4900萬，但實際上還有一筆觀傳局城博網路媒體行銷及顧問的276萬9900元，加總起來5172萬4883元；研考會表示，剛開始規畫時，是由各局處動用預備金，起初核定金額為6000萬元，但觀傳局行銷費用不在研考會主政範圍。

吳沛憶痛批，研考會就是刻意規避議會監督，觀傳局行銷費用也是用在城博上，為何沒有納入；觀傳局表示，該費用沒有動用二備金，而是使用局處年度預算。

吳進一步指出，研考會說動用二備金是因各局處去年10月才知道，規畫、編列預算、追加預算都來不及，「只有觀傳局可以未卜先知，編列到年度預算」，研考會說不得已動用二備金，根本從同到尾就是瞎扯。

吳沛憶批，柯文哲把二備金當作自己的小金庫使用，「柯文哲你個人的畢業展，規避議會監督到這種程度」，想做什麼就做什麼。

但柯文哲僅回應，「我就是依法行事。」