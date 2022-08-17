快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

規避議會審查動二備金辦城市博覽會？ 柯文哲：我就是依法行事

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員吳沛憶痛批市長把二備金當自己小金庫，為了舉辦城博規避議會審查，柯文哲則說他依法行事。記者胡瑞玲／攝影
北市議員吳沛憶痛批市長把二備金當自己小金庫，為了舉辦城博規避議會審查，柯文哲則說他依法行事。記者胡瑞玲／攝影

台北市政府動用8000多萬第二預備金籌辦台北城市博覽會惹議，北市議員吳沛憶今痛批，城博總金額實際超過5000萬，但為舉辦市長柯文哲畢業展及規避5000萬元以下不需送議會審查規定，沒將觀傳局行銷預算納入，將二備金當市長小金庫使用；對此，柯文哲僅說，「我就是依法行事。」

吳沛憶表示，城博2月沒用追加預算方式送議會審查，而是動用二備金，北市研考會回應是事出突然、採購來不及，沒辦法以追加預算方式，迫不得已動用二備金，但相關局處的案子拖到3月31日才上網招標，且所有局處預算金額核定總額剛好為4900萬，沒有超過5000萬，不需送到議會審議。

吳沛憶指出，各格局處包含資訊局、文化局、產發局、都發局等費用共4900萬，但實際上還有一筆觀傳局城博網路媒體行銷及顧問的276萬9900元，加總起來5172萬4883元；研考會表示，剛開始規畫時，是由各局處動用預備金，起初核定金額為6000萬元，但觀傳局行銷費用不在研考會主政範圍。

吳沛憶痛批，研考會就是刻意規避議會監督，觀傳局行銷費用也是用在城博上，為何沒有納入；觀傳局表示，該費用沒有動用二備金，而是使用局處年度預算。

吳進一步指出，研考會說動用二備金是因各局處去年10月才知道，規畫、編列預算、追加預算都來不及，「只有觀傳局可以未卜先知，編列到年度預算」，研考會說不得已動用二備金，根本從同到尾就是瞎扯。

吳沛憶批，柯文哲把二備金當作自己的小金庫使用，「柯文哲你個人的畢業展，規避議會監督到這種程度」，想做什麼就做什麼。

但柯文哲僅回應，「我就是依法行事。」

觀傳局 吳沛憶 柯文哲

延伸閱讀

議員酸18歲公民權綠割稻尾 柯文哲：願意跟進總是好事

北市「街道正名」不了了之議員轟無魄力 柯文哲透露原因

留多少祖產給下任？柯文哲：不會是負 應有200億上下

大巨蛋互槓 柯文哲嗆花敬群：沒叫他放水 只希望效率高

相關新聞

擺爛！大巨蛋國賠與議約談不攏 柯文哲：下任市長解決

台北市政府因大巨蛋未按圖施工勒令停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠，台北市長柯文哲及副市長黃珊珊更表示，國賠訴訟與議約條...

大巨蛋缺失60項暴增80項 柯文哲：請內政部公開

民進黨台北市長參選人陳時中今天提出處理大巨蛋的3大方針，分別是「保證安全、體育優先、公布檔案」。台北市長柯文哲下午赴議會...

歲計賸餘20年來最少 北市議員：誰來接柯文哲都很辛苦

台北市長柯文哲下午赴議會報告施政計畫及總預算案，針對柯文哲還債，市議員王鴻薇質詢指出，歲計賸餘像存摺，柯文哲任期結束歲計...

議員轟柯文哲 北市市長室不止1位財團後代實習生

台北市政府市長室近期任用一名財團第三代焦姓實習生，日前柯行程時，與媒體爆衝突遭質疑市長室淪權貴實習中心？北市議員簡舒培今...

規避議會審查動二備金辦城市博覽會？ 柯文哲：我就是依法行事

台北市政府動用8000多萬第二預備金籌辦台北城市博覽會惹議，北市議員吳沛憶今痛批，城博總金額實際超過5000萬，但為舉辦...

北市「街道正名」不了了之議員轟無魄力 柯文哲透露原因

台北市長柯文哲去年4月曾拋出「街道正名」議題，並諷刺立法院周邊道路名「被中國包圍」，如今柯任期倒數4個多月，議員林亮君今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。