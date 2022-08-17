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議員酸18歲公民權綠割稻尾 柯文哲：願意跟進總是好事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
柯文哲表示，很高興民進黨願意跟進，願意跟進總是好事。記者楊正海／攝影
柯文哲表示，很高興民進黨願意跟進，願意跟進總是好事。記者楊正海／攝影

針對「18歲公民權」修憲案公民複決將在年底與九合一大選同時舉行，民進黨今天舉行「民主前進挺18」支持18歲公民權宣誓記者會。但民眾黨市議員林國成認為18歲公民權，民眾黨最先提出，但民進黨卻割稻尾；市長柯文哲則表示，很高興民進黨願意跟進，願意跟進總是好事。

柯文哲下午赴議會報告施政計畫及總預算案，林國成針對18歲公民權問柯文哲，18歲公民權下修是各黨的共識，蔡英文不能割尾，不能被蔡英文整碗捧去。

柯文哲說，18歲公民權是世界潮流，現在大多數國家都是用18歲做為選舉權的標準，民眾黨當初進入立法院就提出這個議案，經過這3年來，很高興民進黨願意跟進，願意跟進總是好事。

柯文哲說，雖然18歲公民權是民眾黨在立法院首次提出，但各大黨願意跟進也是好事，年底選舉，台灣要和國際接軌，主張18歲公民權，應該要通過。

柯文哲 民進黨 民眾黨

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