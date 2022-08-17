北市「街道正名」不了了之議員轟無魄力 柯文哲透露原因

台北市長柯文哲去年4月曾拋出「街道正名」議題，並諷刺立法院周邊道路名「被中國包圍」，如今柯任期倒數4個多月，議員林亮君今天質詢問柯文哲，街道正名議題進度如何？柯文哲說，這其實有實情，民政局其實之前有執行，有蒐集里長等意見，有做一個統計，後來發現，反對的居多。

柯文哲今天赴議會施政報告總預算案，議員林亮君問柯文哲去年拋出街道正名，要讓市民在台北市街頭不再疑惑，不會誤以為身處中國，目前任期倒數，進度為何？柯文哲說，當時他本來想改常德街，比較好改，不過當時民政局有統計，真的有做過市場調查，問當事人意見，但當時做出來的結果一面倒，數字差太多，沒辦法。

林亮君追問，所以放棄這個計畫？讓市民繼續看到中國地名，當時喊得很大聲，甚至質疑，柯文哲如果魄力夠，應該要執行，而不是態度消極等大家同意，應該說明為什麼正名對台北市重要，柯文哲說，之所以沒有推動，是因後來發現，反對的居多。