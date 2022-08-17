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留多少祖產給下任？柯文哲：不會是負 應有200億上下

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天任內最後一次施政報告總預算案，柯總結，他任內8年零舉債，還債570億元，第9年目前無需舉債，但歲計賸餘(祖產)明年5月會比較清楚，保證不會是Minus負的，應該還有兩百億元上下。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天任內最後一次施政報告總預算案，柯總結，他任內8年零舉債，還債570億元，第9年目前無需舉債，但歲計賸餘(祖產)明年5月會比較清楚，保證不會是Minus負的，應該還有兩百億元上下。記者林麗玉／攝影

北市長柯文哲任期倒數4個多月，柯今赴議會報告任內最後總預算案。由於先前議員頻質疑，柯任內，恐留下最少祖產給下一任，對於任內可以留多少歲計賸餘給下任？柯文哲說，現在算不準，要等到明年5月的今年決算出來，但他認為應該還有，尤其今年疫情關係，無法執行預算應該剩不少，歲計賸餘保證應不會是Minus(減、負)的，應該還有200億上下。

柯文哲今天赴議會報告明年度112年總預算案，由於柯明年已卸任，他今天報告時也表示，儘管明年已卸任，但他仍編列債務還本66億，占歲課收入5.07%，維持一定程度還債，結論是，經過這八年，第九年的下一任市長預算，他目前還是編列「無需舉債」，至於無需怎麼變化，那就再講吧。

柯文哲報告提到，台北市112年度總預算歲入列1738.6億元，歲出計列1777.19億元，歲入歲出相抵，計差短38.59億元，連同債務還本80.58億元，共尚需融資調度119.17億元，全數以移用前年度歲計剩餘彌平，無需舉債。

柯文哲提到，台北市未來15年，因為學校改建，236校7成要重建，初估會超過兩千億元，未來20年，學校校舍改建是很大工程，目前由副秘書長陳信良成立EOD辦公室，未來資本門支出，工務局排第一、教育局第二。

至於產發局因還有很多市場正改建，資本門費用會比較高，但最困難的都已解決掉，後面的小市場改建，單一案子錢不多，預算可以反映未來面對的問題。柯文哲也提醒下任市長，既然前面這麼成功，後面市長應該繼續用力，將中小型市場，改變完畢。市場髒髒亂亂，說台北市是國際城市，也怪怪的。

柯說，台北市各機關原本編報112年歲出概算為1873.92億元，北市府秉持零基預算及精算管理精神刪減了96.71億元，約刪5.16%，「我們已經很盡力地刪96億元」，共計核列1777.19億元。

對於過去議員頻質疑，柯文哲任內，將留下最少祖產給下任市長，柯文哲說，他上任這八年來，北市零舉債還債570億元，第9年目前編的預算不需要舉債。至於歲計賸餘剩多少？現在算算不準，但他認為應該還有，200億上下應該還有，因今年疫情關係，儘管預算編列但無法執行，應該還剩下不少。

柯總結，他任內8年零舉債，還債570億元，第9年目前無需舉債，但歲計賸餘(祖產)明年5月會比較清楚，保證不會是Minus負的，應該還有兩百億元上下。

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