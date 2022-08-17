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延伸五泰輕軌 新北將推動泰板輕軌串連軌道建設

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
安坑輕軌預計在年底通車。本報系資料照
安坑輕軌預計在年底通車。本報系資料照

新北推動捷運三環六線，新北市長侯友宜表示，今年2月21日，國發會建議行政院核定的五泰輕軌，新北市將延伸推動泰板輕軌至板橋。另外，安坑輕軌將於年底完工通車，加上淡海輕軌第一期、新北環狀線，四年三線完成，新北境內增加26公里26座車站，達成93公里78座車站具體成果。

李政安今天在市政會議報告「幸福新北 光耀安坑」，李政安說明，五泰輕軌行經三重、蘆洲、五股、泰山，全長11.61公里，總計14座車站，可轉乘北環線Y22站、蘆洲線蘆洲站、機場線A5a站。而銜接的泰板輕軌從泰山、新莊接至板橋，長度10.4公里，12座車站。五泰輕軌正等待行政院核定可行性研究，核定後綜合規劃及環評等前置作業將在1年內提出。將接續推動泰板輕軌可行性研究，銜接五泰輕軌，讓軌道建設串聯北台灣的都會區核心。

安坑輕軌自環狀線十四張站銜接，從十四張（K9）站至雙城（K1）站，全長7.5公里，除提供安坑居民前往都會區可節省15至20分鐘外，配合安和路一、二段道路拓寬與排水設施改善，安和國小（K8）站新闢道路工程，也將大幅改善地區交通及區域排水，整頓市容並提供更友善的通行環境。

工程特色部分，李政安指出，安坑輕軌採用浮動式道床降低震動噪音，隔音牆與架空線共構，視覺量體簡潔，全台最長225公尺軌道斜張橋，成為新店新地標，車輛為再生電力煞車，車輛內裝與機電系統精進施工，車輛的國產化比例提升到42%，預估全部推動可創造國產化38億元產值、144億元以上商機。

至於周邊發展，將影響221公頃開發區，帶動區域翻轉，透過「跟著螢火蟲去旅行」的安坑輕軌公共藝術，一同進入山城環境，搭乘輕軌前往陽光運動公園、二叭子植物園、車子路荷花及沿線周邊各景點或美食聚落，享受新型態觀光美食。

新北市長侯友宜表示，新北捷運三環六線2030年願景，境內將達成139公里及121座車站，每十萬市民享有3座車站，與東京、首爾齊平，超越新加坡，新北市也積極推動汐東捷運與基隆捷運共機廠，共站及系統共用、延伸三鶯線至桃園八德段與桃園綠線串接，待行政院核定的五泰輕軌，將延伸推動泰板輕軌至板橋。

新北市長侯友宜表示，今年2月21日，國發會建議行政院核定的五泰輕軌，新北市將延伸推動泰板輕軌至板橋。圖／新北市捷運局表示
新北市長侯友宜表示，今年2月21日，國發會建議行政院核定的五泰輕軌，新北市將延伸推動泰板輕軌至板橋。圖／新北市捷運局表示
五泰輕軌可行性研究路線圖。 圖／新北市捷運局提供
五泰輕軌可行性研究路線圖。 圖／新北市捷運局提供

新北市長 安坑輕軌 基隆捷運

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