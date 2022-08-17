基隆缺水擬抽海水淡化 經濟部、軍方將出動淨水設備
基隆市水情吃緊水情已調為綠燈，新山水庫蓄水率今天上午跌破五成，只剩49.5%，水情持續惡化，中正、信義多處高地社區減壓或停水。
市長林右昌今天說，蔡英文總統十分關心基隆水情，指示經濟部調用海水淡化設施，水利署今天已經勘查場地。
立委蔡適應說，今天下午軍方支援淨水車到貢寮淨水場，進行海水淡化後注入貢寮淨水場。
市長林右昌今天上午參加信義區里長座談會時表示，蔡英文總統十分關心基隆缺水的問題，經濟部已協調水利署借用海水淡化設施，今天已到基隆勘查場地，如果場地沒問題，組裝完成就可使用。
林右昌並說，這幾天如果有雨下在雙溪貢寮壩水源地，對缺水就有助益，目前市府全力協助將水送到民眾的家戶中，請民眾不要擔心。
蔡適應說，貢寮進水場的下層水源有鹹水化的問題，為了解決鹹水化，他和市政府、國防部、水利署密切溝通，今天下午協調國防部陸軍六軍團調派淨水車到達貢寮淨水場，抽取河川下層鹹水化的水，進行海水淡化後，注入貢寮淨水場， 送到東基隆地區供水，解決基隆缺水的問題。
蔡適應表示，但他仍主張從東台北如翡翠水庫來調水，協助基隆供水。
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