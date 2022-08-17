快訊

兒童MIS-C累計達百例 僅19人接種過新冠疫苗

艾成遺體送往板橋殯儀館 李明依陪王瞳抵警局做筆錄

林智堅「論文門」賴清德低調與鄭文燦力挺 牽動綠營2024角力

企業送愛！捐贈300台自動關火器給北市府 造福獨居長者

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局。記者徐偉真／攝影
耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局。記者徐偉真／攝影

發明「e+自動關」偵測式瓦斯爐自動關火器的耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局，將由社福中心和老服中心進行後續媒合，讓獨居長者和弱勢家庭受惠。台北市副市長黃珊珊說，市府補助弱勢安裝住警器，希望自動關火器也能成為標配，守護更多人的安全。

耀主科技發明「e+自動關」偵測式瓦斯爐自動關火器，2019年台北市產業發展局「台北市產業獎勵補助計畫」提供耀主科技創業補助85萬元開發自動關火器。自動關火裝置可直接裝在消費者原有爐具上，不需更換設備，使用者可設定時間，若時間到沒有關火，裝置上的旋鈕會幫瓦斯爐關火。

耀主科技營運長劉俊霆說，耀主成立三年多來，已守護台灣10萬台瓦斯爐具，關閉20萬次爐火，他們過去曾許願，每銷售一百台就要捐贈兩台，根據統計，台北市的家庭戶數佔全國11%，忘記關火頻率卻超過三成，他們想回饋扶植自己的城市，因此和產業局聯繫，希望透過這樣的裝置帶給大家更多平安。

大台北區瓦斯公司副總經理周銘善說，根據消防署統計，去年火災最多發生在建築物，起火點位於廚房最多，未來進入超高齡老化社會，老人獨居、老人照顧老人的情況會很普遍，長輩煮三餐機會越多，風險也越高，自動關火裝置是很實用的安全輔助器材，能提高用戶使用瓦斯的安全，對有需要的市民來說可以得到生命保障，生活更安全。

社會局長周榆修說，台北市的獨居長者有8169位，平常的訪視和物資提供等各項資源都有賴公私協力，這次透過兩家愛心企業拋磚引玉，希望未來有更多民間企業加入關懷獨居長者和弱勢的行列，後續捐贈單位將拍攝示範操作影片並轉知各單位，再由社工人員協助教導個案安裝。

黃珊珊說，她曾有一次煮火忘記關火，想到時衝回家後已經過了兩小時，鍋子燒乾了還好沒有釀災，很多火災就是出於這樣的疏忽，北市府補助很多社區安裝住警器，她之前看到自動關火器覺得很驚艷，或許這可以是下個補助弱勢安裝的物品，希望成為標配，讓獨居長輩家裡都能有這樣的裝置，減少意外發生的機會。

耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局，耀主科技營運長劉俊霆（左）將象徵關火器的牌子，交給台北市副市長黃珊珊（右）。記者徐偉真／攝影
耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局，耀主科技營運長劉俊霆（左）將象徵關火器的牌子，交給台北市副市長黃珊珊（右）。記者徐偉真／攝影
耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局。記者徐偉真／攝影
耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局。記者徐偉真／攝影

北市 黃珊珊 2022大選 台北市長

延伸閱讀

黃珊珊出席企業攜手傳溫暖愛心捐贈「e+自動關」儀式

陳時中說保證大巨蛋辦棒球賽 黃珊珊：這需要討論？

北市三腳督膠著 她分析：蔣萬安黃珊珊恐兩敗俱傷

雙城論壇和夏立言訪陸比較 黃珊珊：溝通和輸誠不同

相關新聞

大巨蛋審查項目暴增 柯文哲：這種嘴臉我實在看不下去

台北市長柯文哲先前為大巨蛋審核問題與內政部隔空駁火，如今傳出大巨蛋又遭委員列多項缺失，現已暴增至80多項。柯文哲表示，不...

批柯文哲把大巨蛋公安政治操作 花敬群：非常不恰當

台北市長柯文哲日前為大巨蛋防火避難性能變更審查與內政部互槓。內政部次長花敬群今上午出席台灣電子航行圖成果發表會前受訪指出...

基隆缺水擬抽海水淡化 經濟部、軍方將出動淨水設備

基隆市水情吃緊水情已調為綠燈，新山水庫蓄水率今天上午跌破五成，只剩49.5%，水情持續惡化，中正、信義多處高地社區減壓或...

企業送愛！捐贈300台自動關火器給北市府 造福獨居長者

發明「e+自動關」偵測式瓦斯爐自動關火器的耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局，將由社...

基隆雨都鬧水荒 立委呼籲檢討水資源政策

民眾黨立委邱臣遠上午在黨團舉行「雨都鬧水荒 請檢討水資源政策」記者會，表示近年受極端氣候影響，基隆水庫蓄水量嚴重影響基隆...

青秀樂台中 「2022台中市就業促進研討會」開放報名

台中市勞工局長張大春今天說，台中市政府「青秀樂台中，就業成功」，9月14日盛大舉辦2022台中市就業促進政策交流研討會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。