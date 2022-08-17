企業送愛！捐贈300台自動關火器給北市府 造福獨居長者

發明「e+自動關」偵測式瓦斯爐自動關火器的耀主科技和大台北區瓦斯公司今天捐贈300台自動關火器給台北市政府社會局，將由社福中心和老服中心進行後續媒合，讓獨居長者和弱勢家庭受惠。台北市副市長黃珊珊說，市府補助弱勢安裝住警器，希望自動關火器也能成為標配，守護更多人的安全。

耀主科技發明「e+自動關」偵測式瓦斯爐自動關火器，2019年台北市產業發展局「台北市產業獎勵補助計畫」提供耀主科技創業補助85萬元開發自動關火器。自動關火裝置可直接裝在消費者原有爐具上，不需更換設備，使用者可設定時間，若時間到沒有關火，裝置上的旋鈕會幫瓦斯爐關火。

耀主科技營運長劉俊霆說，耀主成立三年多來，已守護台灣10萬台瓦斯爐具，關閉20萬次爐火，他們過去曾許願，每銷售一百台就要捐贈兩台，根據統計，台北市的家庭戶數佔全國11%，忘記關火頻率卻超過三成，他們想回饋扶植自己的城市，因此和產業局聯繫，希望透過這樣的裝置帶給大家更多平安。

大台北區瓦斯公司副總經理周銘善說，根據消防署統計，去年火災最多發生在建築物，起火點位於廚房最多，未來進入超高齡老化社會，老人獨居、老人照顧老人的情況會很普遍，長輩煮三餐機會越多，風險也越高，自動關火裝置是很實用的安全輔助器材，能提高用戶使用瓦斯的安全，對有需要的市民來說可以得到生命保障，生活更安全。

社會局長周榆修說，台北市的獨居長者有8169位，平常的訪視和物資提供等各項資源都有賴公私協力，這次透過兩家愛心企業拋磚引玉，希望未來有更多民間企業加入關懷獨居長者和弱勢的行列，後續捐贈單位將拍攝示範操作影片並轉知各單位，再由社工人員協助教導個案安裝。