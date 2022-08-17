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青秀樂台中 「2022台中市就業促進研討會」開放報名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府前年舉辦的「2020亞太地區就業促進政策交流研討會」，吸引民眾熱情參與。圖／台中市勞工局提供
台中市政府前年舉辦的「2020亞太地區就業促進政策交流研討會」，吸引民眾熱情參與。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局長張大春今天說，台中市政府「青秀樂台中，就業成功」，9月14日盛大舉辦2022台中市就業促進政策交流研討會，針對疫情衝擊下如何持續協助青年就業、調節勞資關係等議題交流及經驗分享，並實地走訪企業，即日起開放報名，全程免費，額滿截止，歡迎報名。

張大春說明，台中市政市府為協助青年畢業即就業，提升青年就業競爭力，陸續規劃「青秀樂台中，就業成功」青年就業政策與方案，希望透過政府輔導，並結合產業、專家，幫助青年勇敢逐夢。另為健全勞資溝通管道，透過勞資會議運作，落實團體協商機制，打造幸福職場。

張大春指出，隨著疫情逐步趨緩，各行各業開始調整腳步，期能回歸正軌，台中市將在9月14日舉辦「台中市就業促進政策交流研討會」，深度探討全球疫情對就業市場和勞動政策帶來的衝擊，以及調整回應的最佳策略。

今年的研討會上午邀請勞動部前部長潘世偉、產業界包括台灣美光北亞區人力資源策略夥伴資深處長劉素齡、健豪印刷總經理張訓嘉、長泓能源創辦人陳明德、巨大集團全球人資中心主管張慈娟，以及明宇法律事務所律師林世民對話，探討「青年就業與勞資關係」議題。

下午舉辦兩場工作坊，討論在快速變遷、資訊超載的時代下，青年世代如何掀起新的企業文化，企業組織如何因應，以及和諧勞資關係如何建立等議題，由政治大學勞工研究所教授成之約、中正大學勞工關係學系教授馬財專、台中教育大學文化創意產業暨營運管理學系教授兼學務長丘周剛、中正大學勞工關係學系副教授兼系主任劉黃麗娟帶領參與者激盪出創新的想法，提供就業促進策略發展參考。

勞工局表示，2022台中市就業促進政策交流研討會精彩可期，歡迎至網站報名。

台中市政府前年舉辦的「2020亞太地區就業促進政策交流研討會」，吸引民眾熱情參與。圖／台中市勞工局提供
台中市政府前年舉辦的「2020亞太地區就業促進政策交流研討會」，吸引民眾熱情參與。圖／台中市勞工局提供

青年 台中市 疫情

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