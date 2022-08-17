「遇颱風恐倒塌」新北市府前路樹 患靈芝根基腐病急發文移除

新北市府大門前行道樹，近日民眾質疑其中兩棵為何一片樹葉都沒有，懷疑行道樹已經生病，日前秘書處找來樹醫生查看發現，兩棵櫸木因患上靈芝根基腐病導致死亡，若遇颱風隨時有倒塌風險，秘書處表示日前已緊急函文景觀處要求移除，並將花費半年清除病根。

新北市近年進行府中雙城改造計畫，目前新北市府市民廣場正大興土木，許多樹木也因此移植。民眾近期發現，市府前一整排的行道樹中，有兩棵變成枯木狀似死亡，懷疑樹木患上樹癌褐根腐病，擔心傳染給整排行道樹。市府秘書處日前趕緊請來樹醫師檢查，確診樹木患上靈芝根基腐病，目前已將兩棵樹木圍起避免行人靠近。

靈芝根基腐病對樹木的殺傷力僅次於褐根腐病，樹木患病原因為靈芝孢子進入樹木傷口後發芽侵蝕樹木根基，導致樹木吸收養分能力不佳，常見患病樹木根部出現靈芝，是一種對於林業影響廣大樹木疾病。