影／侯友宜公開承諾：會合理調整公車運價

疫情雖然趨緩，然而近3年受到疫情影響，雙北公車業者飽受載客量下滑及虧損壓力，醞釀調漲運價。新北市長侯友宜今日出席新北公車客運同業公會會員大會，公開承諾在合理調整中，會盡全力調整運價。

侯友宜今出席新北公車客運同業公會會員大會，會前受訪說，公車從業人員在疫情期間非常辛苦，不但要用大巴載確診者、隔離者，有一段時間還送到南部去，司機身著防護衣，裡面濕透了，又不能開冷氣，過程相當辛勞，又有染疫風險。

侯也提及，運價已經好久沒有調整，市府會讓從業人員在疫情期間經濟困頓的時候，得到應有的報酬，「所以我們運價會做適時的調整」。

侯友宜致詞說，4年是我的市長任期，其中有三年都碰到疫情，抗疫的辛苦感同身受。他提及去年Alpha爆發時，新北因為有400萬人口，抗疫很辛苦，但大家仍積極面對。中央還沒開集中檢疫中心的時候，自願組成抗疫大巴來載送需要居隔及確診的市民，堅守公共運輸防疫第一線，「這點情、這點義，我侯友宜永遠記得。」

侯友宜承諾，並責成交通局長鐘鳴時，在合理調整中會盡全力調整運價。他也說，未來不管是大眾運輸，還是路網打通，讓新北向日本東京、韓國首爾看齊，成為大台北千萬人口的中心，並開玩笑地說趕快搬來新北。