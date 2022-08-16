聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／侯友宜公開承諾：會合理調整公車運價

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日出席新北公車客運同業公會會員大會，公開承諾在合理調整中，會盡全力調整運價。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日出席新北公車客運同業公會會員大會，公開承諾在合理調整中，會盡全力調整運價。記者劉懿萱／攝影

疫情雖然趨緩，然而近3年受到疫情影響，雙北公車業者飽受載客量下滑及虧損壓力，醞釀調漲運價。新北市長侯友宜今日出席新北公車客運同業公會會員大會，公開承諾在合理調整中，會盡全力調整運價。

侯友宜今出席新北公車客運同業公會會員大會，會前受訪說，公車從業人員在疫情期間非常辛苦，不但要用大巴載確診者、隔離者，有一段時間還送到南部去，司機身著防護衣，裡面濕透了，又不能開冷氣，過程相當辛勞，又有染疫風險。

侯也提及，運價已經好久沒有調整，市府會讓從業人員在疫情期間經濟困頓的時候，得到應有的報酬，「所以我們運價會做適時的調整」。

侯友宜致詞說，4年是我的市長任期，其中有三年都碰到疫情，抗疫的辛苦感同身受。他提及去年Alpha爆發時，新北因為有400萬人口，抗疫很辛苦，但大家仍積極面對。中央還沒開集中檢疫中心的時候，自願組成抗疫大巴來載送需要居隔及確診的市民，堅守公共運輸防疫第一線，「這點情、這點義，我侯友宜永遠記得。」

侯友宜承諾，並責成交通局長鐘鳴時，在合理調整中會盡全力調整運價。他也說，未來不管是大眾運輸，還是路網打通，讓新北向日本東京、韓國首爾看齊，成為大台北千萬人口的中心，並開玩笑地說趕快搬來新北。

侯友宜 公車

延伸閱讀

侯友宜明請假赴黨中央接受提名 競選團隊還要再等等

讓月事變好事 新北攜手花王為偏鄉57校提供月亮包

侯友宜恐連任失利？ 網友意見一面倒「新北不可能丟」

新北成立高風險家庭整合型安全網 11年受理11萬案件

相關新聞

影／侯友宜公開承諾：會合理調整公車運價

疫情雖然趨緩，然而近3年受到疫情影響，雙北公車業者飽受載客量下滑及虧損壓力，醞釀調漲運價。新北市長侯友宜今日出席新北公車...

北市樹倒頻傳賠償金恐破千萬 議員指3大問題需解決

台北市樹倒事件頻傳，造成汽機車甚至民宅慘遭壓毀，倒塌主因9成為褐根病導致，儘管北市公園處過去5年斥資逾4.9億進行褐根病...

淡海輕軌運量不足 新北捷累計3年虧損5.7億

審計部新北市審計處110年報告指出，淡海輕軌運量不足，導致新北大眾捷運連3年虧損，累計虧損金額新台幣5億7618萬餘元。...

瑞芳爪峰里銀髮休閒館開張 長者體驗很愜意

瑞芳區爪峰里今年四月因為疫情嚴重老人共餐停擺，好不容易疫情趨緩，社區也從七月開始恢復共餐，今(16)日加上二樓的銀髮休閒館新開張，長者可以在共餐前先來坐坐按摩椅，走走跑步機，還可以泡茶聊天，相當愜意。

金瓜石地區水情告急 調派水車補水應急

瑞芳區已經近兩個月沒有下雨，水情吃緊，尤其是金瓜石地區又位於自來水管線的末端，供水量根本不足，目前家戶已經出現缺水的情形，里長陳嶽生也協調自來水公司以水車派送水源，並臨時增設自來水塔，供民眾可以取水使用。

2022金山甘藷季開跑 焢窯逛市集玩農場

2022金山甘藷季開跑，每年八月到十月底就是金山甘藷產季，金山出產的甘藷香甜美味，每年產季一到，總吸引許多遊客到訪，除了可以品嚐現採甘藷，周邊的農場也推出特色地瓜窯與挖地瓜等親子活動，為金山甘藷季增添旅遊亮點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。