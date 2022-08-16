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北市樹倒頻傳賠償金恐破千萬 議員指3大問題需解決

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市樹倒事件頻傳，造成造成車損達103台、賠償金累積554萬9471元，仍有18輛賠償金未談妥，預估整體賠償金恐破千萬。聯合報系資料照
北市樹倒事件頻傳，造成造成車損達103台、賠償金累積554萬9471元，仍有18輛賠償金未談妥，預估整體賠償金恐破千萬。聯合報系資料照

北市樹倒事件頻傳，造成汽機車甚至民宅慘遭壓毀，倒塌主因9成為褐根病導致，儘管北市公園處過去5年斥資逾4.9億進行褐根病防治、行道樹巡查及健檢等，但仍累積457棵樹倒事件、車輛損傷103台，預估賠償金額恐破千萬，北市議員直指3問題，要求擴大編列預算增加巡檢量能及偵測犬數量與培訓。

議員簡舒培指出，褐根病讓北市公園、道路安全拉警報，大安區新龍公園日前才發生清晨4時樹倒事件，不僅壓垮周遭車輛，更驚擾居民睡眠，所幸無人傷亡，該公園周遭有3間幼兒園、2間托嬰中心及托老，若發生在白天民眾活動時段，後果恐不堪設想。

簡舒培表示，市府為防治褐根病，無巡檢人員巡邏52處熱區，也派出2隻米格魯偵測犬協助，自2018年至2020年，花費20萬5975元，總計巡檢1063棵樹、發現9棵確診褐根病；另也訂定出三階段檢測計畫，自2020年迄今斥資256萬2784元，總計巡檢8002棵樹、確診264棵。

簡舒培說，北市約有20多萬棵樹，但過去8年僅編列276萬8759元防治褐根病，另北市也僅2隻偵測犬，若要培訓更多偵測犬協助，除需等待1至2年培訓期，平均1隻偵測犬成本需30至40萬，為了加速巡檢效率，要求市府擴大編列預算。

公園處回應，全台僅4隻偵測犬，北市2隻，因此量能無法全面擴展，但會要求委外廠商派出的巡檢人員加強訓練，並以偵測犬輔以協助，平均一年能檢測1萬棵樹，但若要培訓北市專屬偵測犬，還要與廠商溝通，但承諾1個月內提供計畫報告，盼2年內可全數檢測完畢。

另議員耿葳指出，樹倒頻傳造成車損達103台、賠償金累積554萬9471元，仍有18輛賠償金未談妥，預估整體賠償金恐破千萬，直指有3大問題，包含巡樹維護人力不足、偵測犬受環境影響導致準確率過低、褐根病熱區未公開難掌握危險區域。北市行道樹有8.8萬顆，2020年巡檢人員僅16人，後增加至24人，平均一人一周要顧3667棵樹，不可能落實每棵樹每月被巡查1次規範。

耿葳表示，偵測犬也投入協助尋找確診褐根病樹木，偵測犬雖對褐根病發出的特殊氣味有相當的敏銳度，但執行過程中易受到車輛、食物及雨天氣候等影響準確率。2021年偵測犬巡檢7025棵樹，對2002棵樹有反應，但最後確診褐根病樹木僅172棵，準確率僅8.5％。

另公園處訂定三階段檢測計畫，發現52處褐根病熱區及潛在熱區，但卻沒有將其資訊公開，導致民眾身處危險區域而不自知，要求權管機關公開管轄範圍的褐根病熱區及潛在熱區所在位置，提醒民眾避免在樹倒熱區內發生意外。

公園處表示，為了不影響偵測犬執行任務，因此都選在清晨5至8時作業，後續會再討論如何增進偵測成效；另熱區及潛在熱區為了管理、巡查褐根病所定，主管機關為中央，後續會再研議如何公開，並承諾1個月報告。

大安區新龍公園先前發生清晨樹倒事件，造成多輛汽機車毀損，還驚擾民眾睡眠。圖／北市公園處提供
大安區新龍公園先前發生清晨樹倒事件，造成多輛汽機車毀損，還驚擾民眾睡眠。圖／北市公園處提供

北市 簡舒培 行道樹

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