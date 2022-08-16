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淡海輕軌運量不足 新北捷累計3年虧損5.7億

中央社／ 新北16日電
淡海輕軌運量不足，導致新北大眾捷運連3年虧損，累計虧損金額新台幣5億7618萬餘元。（新北捷運提供）
淡海輕軌運量不足，導致新北大眾捷運連3年虧損，累計虧損金額新台幣5億7618萬餘元。（新北捷運提供）

審計部新北市審計處110年報告指出，淡海輕軌運量不足，導致新北大眾捷運連3年虧損，累計虧損金額新台幣5億7618萬餘元。捷運公司說，主要受疫情影響，已逐步回升有成長空間。

新北市議會今天進行110年新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告議程。審計部新北市審計處長張志乾指出，交通部核定補助新北大眾捷運股份有限公司營運淡海輕軌，計畫經費153億元559萬元，中央補助87億6068萬元已通車路段。

他表示，淡海輕軌110年平均日運量9782人次，僅達綜合規劃報告預估平常日運量的21.98%、例假日運量的20.37%，從108年至110年，分別虧損1億7333萬餘元、1億6664萬餘元、2億3621萬餘元，累計虧損金額約5億7618萬餘元。

新北捷運公司表示，運量下滑、虧損增加，是所有大眾運輸業者所共同面臨挑戰與困境。淡海輕軌運量主要受疫情影響，雖近日有逐步回升，仍有成長空間；同時，淡海新市鎮人口持續增加，由5月至今運量已成長49%，7月疫情紓緩後運量持續成長中。

新北捷表示，淡海輕軌肩負大眾運輸服務及轉乘優惠補貼等政策性因素，致客運收入未如預期，除持續推廣行銷活動增加運量外，仍持續開發各項附屬事業以減少虧損。

淡海輕軌 捷運

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