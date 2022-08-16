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貓纜異常129人被請下車 狀況排除已正常

中央社／ 台北16日電

北捷運表示，今天下午貓空纜車發生齒輪箱油溫過高警訊，照SOP請129人就近下車、無人受困；現場量測齒輪溫度正常，研判為溫度感應器異常，更換後系統恢復正常運作。

台北捷運發布新聞稿表示，下午約3時53分，貓空纜車發生齒輪箱油溫過高警訊，控制中心依照SOP採慢速行駛，請各車廂中約129名旅客就近車站下車，並無旅客受困，同時啟動公車接駁，經維修人員緊急處理，於4時55分恢復正常營運。

北捷指出，經維修人員初步查修，現場量測齒輪溫度正常，研判為溫度感應器異常，更換後系統恢復正常運作。至於溫度感應器異常詳細原因，將於收班後詳查。

北捷說，貓纜異常處理期間，控制中心除加強廣播、另透過貓纜網站及台北捷運GO App主動加強宣導，受影響旅客均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

北捷 貓空纜車 貓纜

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